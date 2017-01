Vaivém: Cufa ganha assento na ONU

00:00 · 24.01.2017

A Cufa (Central Ùnica das Favelas) está reunida em Brasília para discutir a sua expansão para as regiões metropolitanas e interiorização para mais 3 mil cidades até 2020, foi o que informou ontem, no seu embarque para a Capital do País, Francisco José Pereira de Lima, mais conhecido por Preto Zezé. Ele disse mais que a Cufa, recentemente ganhou assento na ONU, na área de Juventude, durante um encontro realizado em Nova York e que o próximo encontro está programado para Lisboa, Portugal, em agosto deste ano.

1ª infância

A primeira- dama Onélia Leite Santana foi a Brasília participar de um encontro sobre a 1ª Infância, no Ministério do Desenvolvimento Social, levando em sua companhia a filha de colo. Vale ressaltar que ela, juntamente com o outro filho e o governador Camilo Santana, passou o último fim de semana em Icapuí.

Lojistas

De Nova York retornaram os presidentes da Confederação Nacional dos Lojistas, Honório Pinheiro; da Federação, Freitas Cordeiro e da CDL, Severino Neto. Este, no dia 17 de fevereiro, disse que será feita uma exposição no Teatro do Shopping RioMar, do que foi a NRF em Nova York e promover uma palestra de Max Gouveia, o papa do varejo.

Lindo

Palmas

O departamento especializado da Prefeitura passou a madrugada de anteontem para ontem, corrigindo um defeito no sinal luminoso da Avenida Raul Barbosa, no bairro Aerolândia, que vinha causando transtornos para o trânsito.

Triste

Esgoto

Um esgoto na Rua Doralice Costa com Ivo Rebouças, no bairro Luciano Cavalcante, “estourou”. Como na tampa tem o nome da Cagece faz-se necessário que os seus técnicos deem uma passadinha por lá.

Gravação

Os divulgadores Vevé & Tânia foram convidados para assistir em São Paulo a gravação do DVD da dupla Henrique e Juliano no Citybank Hall. A propósito, as gêmeas Júlia e Rafaela descem em Fortaleza no mês de fevereiro para lançar o CD “Paredes Pintadas”.

Última

O tenor lírico espanhol José Carreras retorna ao Brasil para a sua última turnê antes de se aposentar para quatro apresentações, sendo duas em São Paulo, nos dias 19 e 25 de maio, uma no Rio de Janeiro, 24 e se despede em Fortaleza, dia 27, no Centro de Eventos.

Jatinhas

O defensor público federal Dinarte da Páscoa Freitas embarcou para Brasília, como faz todas as segundas-feiras, para assessorar o defensor geral da União, Carlos Eduardo Paz. Teresinha e a jornalista Isabel Pinheiro, no Aeroporto de Fortaleza, recepcionando a amiga Márcia Baraúnas, vinda de São Paulo e indo para Manaus, depois de um fim de semana na Capital. Também no Pinto Martins para receber Mateus Benevides, neto do deputado federal Mauro Benevides, dona Marisa Benevides, esposa do secretário Mauro Filho, com a filha Georgeana. Depois de gozar férias, na Colômbia e de participar de um encontro mundial dos “Eudistas”, no México, retornou o padre Luís Gabriel Mendoza, pároco de São João Eudes, no bairro Luciano Cavalcante. Ele já retomou as suas atividades na Paróquia.