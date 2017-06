00:00 · 07.06.2017

Há vários dias a criançada vem tomando conta do Aeroporto Internacional Pinto Martins vendo aviões e apresentações da equipe da Eco Turminha, que tem levado alunos de várias escolas de Fortaleza e da Região Metropolitana para o mirante. As crianças têm aprendido muito sobre descarte correto de materiais de maneira lúdica e pedagógica, como aconteceu no Dia Mundial do Meio Ambiente. Elas fizeram a festa e aprenderam como proteger o planeta. Os shows, que acontecem no aeroporto vão continuar.

Diretas

O ex-ministro Ciro Gomes viajou, ontem a São Paulo, escalando em Brasília, torcendo pela cassação da chapa Dilma/Temer e pelas eleições diretas, mas estas acha impossível. “Estamos lutando para que o Congresso aprove uma emenda à Constituição convocando eleições diretas, devolvendo ao povo o que lhe foi tirado pelos golpistas”.

Ligação

A Expresso Guanabara passará a operar a partir do dia 1º de julho as linhas que eram feitas pela Empresa Penha, do Nordeste para o Sul e “vamos ligar toda essa nossa malha do Norte e Nordeste a São Paulo, inclusive fazendo a ligação do Ceará para Santa Catarina e RS”, informou o diretor Paulo Porto, que embarcou para Brasília.

Lindo

Cortando

O DER (Departamento Estadual de Rodovias) está cortando o capim (mato) no canteiro central e margem da rodovia CE-085, entre Caucaia e Traíri, para melhorar a visão do motorista. Agora, ele tem que cuidar das placas de sinalização pichadas.

Triste

Enfeiando

O departamento responsável pela iluminação pública de Fortaleza precisa circular na Rua Tertuliano Potiguara, no trecho entre as avenidas Virgílio Távora e Desembargador Moreira. Os fios estão enfeiando a cidade.

Ação

O superintendente do Crédito Amigo do Banco do Nordeste, Alex Araújo, viajou a SP para participar de uma feira da Febraban. É uma feira que trata da ação tecnológica no setor bancário. O BNB tem um interesse muito grande no tema e está investindo nele.

O presidente...

... do TCM, Domingos Filho, juntamente com dona Patrícia Aguiar, voltou a Brasília para acompanhar a votação da PEC, do senador Eunício Oliveira, que esclarece a transformação dos tribunais em órgãos de natureza permanente e essenciais.

Jatinhas

César Pinheiro, presidente da Cia. Docas do Ceará, foi ao DF circular na Secretaria de Portos, onde tentará verba para a retirada de um navio, que afundou há três anos. Aramicy Pinto, presidente da Associação Brasileira de Hospitais, em Brasília, para comandar reunião da entidade. O ex-senador Flávio Torres está em Brasília, onde toma parte de reunião do Conselho Curador da Fundação Leonel Brizola/Alberto Pasqualine. Os deputados Moses Rodrigues, Ronaldo Martins, Chico Lopes, Raimundo Gomes de Matos, Odorico Monteiro viajaram a Capital do País em voos diferentes. Marcos Lima, vice-presidente da Associação de Vaquejada e o deputado estadual Daniel Oliveira foram ao DF, acompanhar a votação do projeto do senador Eunício Oliveira, que regulamenta a vaquejada.