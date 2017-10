01:00 · 12.10.2017

Acompanhado do seu pai, o empresário Paulo Porto, Bernardo Gentil Porto seguiu para disputar a Copa Brasil de Kart, o segundo mais importante evento do calendário nacional, no Kartódromo Paladino Internacional , de 7 a 9 anos, em João Pessoa, que começa hoje e termina no próximo sábado. No seu pouco tempo de piloto federado na CBA (um ano), na categoria Piloto Mirim de Kart, ele vem fazendo bonito e se destacando em suas participações nos campeonatos Paulista e Brasiliense de Kart.

FMI

O presidente do Banco do Nordeste, Marcos Holanda, está em Washington, participando de reuniões do Bird ( Banco Mundial )e do FMI (Fundo Monetário Internacional), das quais tomam parte os mais importantes bancos e ministros de finanças de todo o mundo. “É importante o BNB marcar presença”.

R$ 4 bilhões

Sobre a renegociação de dívidas rurais, ele informou que já foram recuperados mais de R$ 4 bilhões , beneficiados mais de 15 mil produtores e a lei estará em vigor até o fim do ano. Marcos Holanda disse ainda que, em novembro, o banco promoverá um evento, em Fortaleza, “quando reuniremos as 40 maiores cidades médias do NE”.

Lindo

Irregular

Moradores do Joaquim Távora realizam intervenção para combater descarte irregular de lixo. Uma área do bairro, antes ocupada por lixo e entulho, foi transformada, pelos moradores, em um painel artístico.

Triste

Suspensão

Mais de quatro mil motoristas no Ceará estão arriscados a ter a carteira suspensa. Desde novembro último que, o condutor que completar 20 pontos na CNH já enfrenta processo de suspensão do direito de dirigir.

Disputa

O ministro aposentado do TCU (Tribunal de Contas da União), Valmir Campelo, voltou para Brasília, com dona Marisalva, depois de marcar presença na Sereia de Ouro. Ele está querendo voltar à política, disputando uma cadeira no Senado pela legenda do PPS.

Kelly

A irmã Kelly Patrícia, uma das fundadoras da Comunidade Católica Hesed, viajou ontem, acompanhada de sua banda, comandada por Maria Helena e os filhos Ronaldo e Hugo, seguiu para Aracaju, onde faz show na noite de hoje.

Jatinhas

A artesã cearense de Iguatu, Marli Cavalcante, indo a Brasília expor os seus trabalhos natalinos, em especial Papai Noel, no Centro Comercial Gilberto Salomão.

O padre Luís Gabriel, pároco de São João Eudes, foi a Salvador para a solenidade de transformação da Igreja para Santuário de Nossa Senhora Aparecida, que tem à frente os “Eudistas”

Voltando de Brasília, o secretário Euler Barbosa, de Esportes, depois de tentar a liberação de recursos oriundos de emendas parlamentares.

Ainda de Brasília, a desembargadora Iracema do Vale, que tomou posse, anteontem, no Conselho Nacional de Justiça.

O secretário Idilvan Alencar, da Educação, retornando do fórum de secretários em Recife.

Estamos de volta das férias que foram gozadas entre praias cearenses e o interior e capital de São Paulo.