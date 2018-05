01:00 · 08.05.2018

Em função da mudança no Ministério das Minas e Energia, os presidentes de conselhos de consumidores se reuniram ontem, no DF, com o ministro Moreira Franco, ao qual apresentaram as demandas dos consumidores do Brasil, que são mais de 80 milhões. O Nordeste foi representado pelo presidente do Conselho de Consumidores da Enel, Erildo Pontes, que juntamente com os representantes de outras regiões apresentaram as suas reivindicações, “uma vez que temos a 5ª energia mais cara do mundo”.

Audiência

Retornou a Brasília o deputado Raimundo Gomes de Matos (PSDB), depois de cumprir uma gorda agenda na Serra da Ibiapaba e Cariri. Em São Benedito, se reuniu com agentes comunitários de saúde e, em Tianguá, esteve em audiência com o bispo Edimilson Ferreira. No Crato, recebeu demandas da agricultura familiar.

Plano

O diretor-geral do Dnocs, Ângelo Guerra, encontra-se em Brasília tomando parte de reuniões, que começaram ontem, no Tribunal de Contas da União, Ministério da Integração e Codevasf, para elaboração de um plano de operações e manutenção do Projeto de Transposição do Rio São Francisco. O Dnocs foi convidado.

Lindo

H1N1

Muitos católicos, atendendo conselhos dos seus párocos, não estão, durante a celebração, rezando o Pai Nosso de mãos dadas, não se abraçam no “Abraço da Paz” e não comungam recebendo a hóstia na boca, por causa da gripe H1N1.

Triste

Pichadores

Os pichadores estão sujando demais Fortaleza. Existem trechos de vários quarteirões em que eles não têm piedade, nem, dos templos religiosos. E não protegem patrimônio público. Falta neles consciência.

Fórum

A Frente Nacional dos Prefeitos está reunida em Niterói, Rio de Janeiro, discutindo a questão da saúde. Desse encontro tomaria parte a secretária de Saúde de Fortaleza, Joana Maciel. Presente ainda o secretário Josete Tavares, de Guaiúba.

Em Salvador

O professor João Bosco Monte, que foi a Brasília para contatos com a Embaixada da Arábia Saudita, confirmando para os dias 22 e 23 de novembro, em Salvador, o Fórum Brasil-África, que terá como tema neste ano: “O Empoderamento Juvenil”.

Jatinhas

O auditor fiscal federal agropecuário Simplício Lima voltou, na madrugada de ontem, ao DF, para o seu trabalho sindical.

Mais de 50 fabricantes de móveis e eletros de todo o País apresentam, em primeira mão, aos lojistas do setor, durante a segunda edição do Showroom Yes Fortaleza, de 15 a 17 deste mês, no Centro de Eventos do Ceará, os seus lançamentos.

O médico Alexandre Karbage voltando de São Paulo, depois de faturar, de 3 a 5 deste mês, um simpósio de Diabete e Risco Cardiovascular.

O ministro Raul Araújo, do STJ (Superior Tribunal de Justiça) regressando para Brasília, depois de um fim de semana na cidade e de preparar sua agenda para mais corregedorias em tribunais regionais federais. A sua última correição foi no TRF-5 (Tribunal Regional Federal - 5ª Região), em Recife.