01:00 · 18.07.2018

O médico Maximiano Chaves, ex-Perito-Geral da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce), viajou a São Paulo para dar continuidade à organização do Congresso Brasileiro de Medicina Legal e Perícias Médicas, que acontecerá na capital paulista, com a participação de 1.500 peritos-médicos, entre legistas e legais. Ele foi elaborar , com os demais membros da organização do evento, a programação científica. Maximiano Chaves disse ainda que estão sendo esperados professores da Venezuela, Colômbia e de Portugal.

Torcendo

O deputado federal Aníbal Ferreira Gomes, o único parlamentar cearense a seguir nesta semana para Brasília, disse no seu embarque que o DEM tem preferência pelo candidato do PSDB, Geraldo Alckmin, “mas nós, cearenses e nordestinos, estamos torcendo para que essa coligação seja feita com Ciro Gomes, em quem eu voto, sem dúvidas”

Possibilidade

Quando lhe foi perguntado se não tinha medo de represálias do partido, Aníbal Ferreira Gomes respondeu, “eu acho que o DEM, mesmo fechando com Geraldo Alckmin, vai liberar as bases”. O parlamentar disse mais que existe a possibilidade - isto está sendo decidido e pode ocorrer ainda hoje - que o DEM venha a fechar com Ciro Gomes.

Lindo

Recolocada

Sobre nota publicada na edição do fim de semana (14 e 15), na coluna Vaivém, do <CF521>Diário do Nordeste</CF>, a Cagece informa que o poço de visita entre as ruas Mestre Rosa e Lauro Maia, no bairro de Fátima, recebeu serviço de recolocação da tampa .

Triste

Não ampara

Criadda pela Lei Federal 9.961/2000, a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) tem por finalidade assegurar o interesse público. Mas, a exemplo de outras agências, não ampara e não serve à população.

Sendo esperado...

...o jornalista, crítico e professor de cinema Emílio Bustamante, do Peru, vem a convite do Cine Ceará para cobrir o festival e proferir palestra sobre "O Cinema Regional Peruano”, no dia 4 de agosto, na Caixa Cultural Fortaleza.

Sediada

A revista Forbes escolheu o presidente da EDP, Miguel Setas, como um dos melhores CEOs do Brasil em 2018. No Ceará, a EDP é responsável pela UTE Pecém I, sediada no município de São Gonçalo do Amarante, em operação desde 2012.

Jatinhas

O industrial Roberto Macedo, diretor do Grupo J. Macedo, está em São Paulo, com dona Tânia.

O advogado José Parente Pinheiro esteve, no Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF-5), acompanhando processos de clientes.

Pedro Santiago indo a Recife ministrar curso de logística para colaboradores do Grupo Pague Menos.

O neurocirurgião Lucas Chaves chegando de São Paulo para acertar mais detalhes do seu casamento, em dezembro, na Igreja do Líbano.

O arquiteto Luciano Guimarães transitou, ontem, de manhã, muito cedo, pelo Aeroporto de Fortaleza. Estava viajando.

É grande o número de turistas nos visitando e aumentando os voos. Anteontem, por exemplo, desceram e subiram no Aeroporto Pinto Martins, 29 aeronaves da Gol.