01:00 · 12.07.2018



Luciano Guimarães, presidente do Conselho dos Arquitetos e Urbanistas, esteve em São Paulo, na semana que passou, para produzir um documento que será entregue aos presidenciáveis e que se relaciona com toda questão da construção da cidade. Envolve uma série de itens, como habitação popular, a sua própria reestruturação, "para que tenhamos cidades saudáveis" e que, realmente recepcionem a população e dê condições de infraestrutura e serviços básicos para os seus habitantes.

Fóruns

Tati Andrade, especialista em programas do Unicef, está trabalhando com os municípios do Nordeste, para a realização de "Fóruns Comunitários Pelos Direitos das Crianças e Adolescentes". É uma maneira da Prefeitura convidar a comunidade, lideranças, representações de vários segmentos para discutir o que vai acontecer na gestão.

Aleitamento

Sobre a "Semana de Aleitamento Materno", de 1º a 8 de agosto, Tati Andrade informou que o Unicef está incentivando os municípios, junto com a Sociedade de Pediatria, para desenvolverem programas que estimulem as mães a amamentar as crianças. Mas elas necessitam de apoio para que isso ocorra e, claro, também de incentivos.

Lindo

Aprovado

O Senado aprovou, anteontem, por unanimidade, o projeto que permite o retorno ao Simples Nacional das empresas excluídas, em janeiro deste ano. O senador José Pimentel relatou a proposta no plenário e defendeu a aprovação da matéria.

Triste

Adiada

O Diário do Nordeste, na sua edição de ontem, com chamada na 1ª página, anunciando que o término da obra de transposição do Rio São Francisco foi adiada de agosto para setembro. A escavação do túnel foi concluída.

Políticos

Anteontem, o saguão do terminal de passageiros foi tomado por políticos, como o Capitão Wagner e Eduardo Girão, que foram embarcar o senador Magno Malta. Noutro voo, para Brasília, mas já está voltando, o deputado estadual Gony Arruda.

Contra

O deputado federal Cabo Sabino embarcou, na manhã de ontem, para Brasília, convocado para votações de Medidas Provisórias, mensagens e projetos, como a da venda da Eletrobras e pré-sal. Ele e o seu partido, o Avante, são contra.

Jatinhas

Retornando de viagem, o ex-deputado federal José Gerardo Arruda. A caminho de Aparecida, São Paulo, Aluízio Nóbrega, fundador da Comunidade Face de Cristo, para participar de um encontro da Renovação Carismática, coordenador por Dom Taveira, arcebispo de Belém. O deputado federal Ronaldo Martins seguiu, na manhã, de ontem, para Brasília, para reiniciar suas atividades no Congresso Nacional. As ordenações dos novos bispos auxiliares da arquidiocese de Fortaleza ocorrerão no dia 24 de agosto, para Valdemir Vicente de Andrade Santos, e 30 de setembro, para Júlio César Souza de Jesus. O casal Adriana e Roberto Morel, com a filha Beatriz, indo a Joinville e Curitiba em tempo de passeio. Geraldo Luciano, vice-presidente do Grupo Ivens Dias Branco, está em S. Paulo.