00:00 · 06.04.2017

Carlos Maia, diretor da Termaco Transportes, está em São Paulo circulando na Feira Internacional de Logística, Transporte de Cargas e Comércio Exterior, mais conhecida por Intermodal, a maior no segmento na América. As principais empresas de logística do mundo estarão presentes no evento. A Termaco, que atua na Região Nordeste e em São Paulo, tem estande naquela feira, apresentando os diferenciais dos seus serviços. A empresa percorre 100 mil km diariamente nas estradas brasileiras.

Abuso

O procurador-geral da Justiça do Ceará, Plácido Rios, está no DF, onde participa amanhã, da eleição do Conselho Nacional do Ministério Público. Afora isso, a análise do Projeto de Lei de Abuso de Autoridade, que o MP acompanha, para defender uma redação que dê à sociedade brasileira um controle.

Tapebas

Élcio Batista, chefe de gabinete do governador Camilo Santana, esteve ontem, em Brasília, onde participou de um encontro no Ministério da Justiça para fazer com que o acordo assinado no fim de 2016 tenha celeridade para que as terras dos tapebas sejam demarcadas e o Estado venha a concluir os trabalhos que já chegam a 30 anos.

Lindo

Antecipação

A Caixa Econômica anunciou, ontem, que antecipará para sábado o segundo lote do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) Inativo (pagamento das contas inativas) para os trabalhadores nascidos em março, abril e maio.

Triste

Fechou

A coluna noticiou que, devido às chuvas, havia se formado um buraco na Avenida Raul Barbosa em frente ao Batalhão da Polícia Ambiental, no bairro Aerolândia. Imediatamente, a Regional VI mandou fechar. Falta secar o lago.

Interiorização

O advogado Ubiratan Aguiar, que foi a São Luís, com o sobrinho Andrei Aguiar e, de lá, confirmou que vai mesmo executar o projeto de interiorização da Academia Cearense de Letras, que vai para as quatro regiões, começando pelo Cariri, em maio.

O presidente do...

...Creci-CE, Apolo Scherer, que viajou a Maceió, para faturar uma plenária do Conselho Federal, disse que hoje o mercado está muito bom, porque há uma procura maior por imóveis e acredita que fecha o ano com um aumento de 10% nas vendas.

Jatinhas

O procurador Alessander Sales está circulando em Brasília, onde faz um curso. Um grupo de senhoras que concluiu o Curso Secundário no Colégio da Imaculada Conceição, entre elas as irmãs Ana Maria e Lourdinha Mindello e a cunhada Marlene Mindello a caminho de Miami e Orlando, nos Estados Unidos, depois pegam um cruzeiro marítimo pelo Caribe. O advogado Leonardo Carvalho toma posse, dia 24, no Tribunal Regional Federal da 5ª Região, onde esteve na última segunda-feira. Ele já se encontra em Brasília, para onde viajou, na tarde de ontem, depois de comemorar o aniversário de seu pai, o jornalista Sabino Henrique, em Fortaleza. O prefeito Moésio Loiola, de Campos Sales, transitou em secretarias estaduais, acompanhando projetos e programas de interesse do seu município.