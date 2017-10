01:00 · 13.10.2017

David e Socorro Lucena estiveram em Lisboa participando do Congresso da Sociedade Europeia de Catarata e Cirurgia Refrativa. Trata-se de um evento científico nesta área da medicina oftalmológica, no mundo. Entre as grandes novidades, os avanços na tecnologia das lentes infraoculares são as principais. Realmente podem ser considerados em o grande diferencial em uma cirurgia de catarata, pois pode trazer, entre outros benefícios, a independência do uso de óculos. O evento terminou no último dia 11.

Teleférico

O ministro Max Beltrão, do Turismo, descerá em Juazeiro no dia 31, informou o prefeito Arnon Bezerra, que desembarcou em Fortaleza, vindo de Brasília. Beltrão anunciará um grande projeto para a Terra do Padre Cícero: a construção de um teleférico, sonho do povo juazeirense. Arnon foi recebido em audiência por Beltrão.

Audiência

Arnon Bezerra participou de uma audiência, na qual se fazia presente o governador Camilo Santana, que reivindicou recursos para o Estado. Arnon disse ainda que formulara convite ao senador Eunício Oliveira para visitar Juazeiro, o que poderá ocorrer no dia 31 de outubro, quando a cidade estará recebendo romeiros de todo o País.

Lindo

A cantora...

... Vanessa da Mata, na sua turnê nacional, se apresenta domingo, dia 14, no Teatro RioMar. No seu show inédito, três novas canções, Caixinha de Música, Orgulho e Nada Mais e Gente Feliz. Ela chega a Fortaleza, vinda de Natal.

Triste

Lixão

O departamento especializado em limpeza da Prefeitura precisa circular nos bairros Luciano Cavalcante e Jardim das Oliveiras, em especial na Avenida Rogaciano Leite, onde tem, próximo ao número 2407, um lixão.

Voltaram

Do DF, voltaram os deputados Leônidas Cristino, Vicente Arruda, Domingos Neto e Gorete Pereira, que aproveitaram para circular em ministérios tentando a liberação de emendas para projetos em municípios onde atuam politicamente.

O presidente...

...Da Confederação dos Lojistas, Honório Pinheiro, retornando da Itália, de reunião da Firae, organização que congrega entidades de vários países de comércio e serviços, e da Alemanha. Estava acompanhado de Everton Corrêa.

Jatinhas

Um grupo de paroquianos de São João Eudes, entre os seus membros, Regina Aquino, Débora Oliveira, Ana Maria e Ney Carlos da Silva e Miriam Takeuchi, em Salvador. Participaram na noite passada da solenidade de elevação da Igreja de N.S. Aparecida para santuário.

Valfrido Salmito, ex-superintendente da Sudene, com dona Adeilda, passa o fim de semana em Recife.

O professor Nazareno Oliveira e a esposa Herlane, com o filho Mateus e a nora Juliana, foram a Porto Alegre assistir ao show de Paul MaCartney.

O padre Neto, pároco de São Vicente de Paulo, gozando férias em Kennebunk, no estado de Maine, nos Estados Unidos. Ele volta no fim do mês.

Ana Lúcia Brito, na Alemanha, com a filha Ana Karinna e o genro Heli, a irmã Ângela e o marido Falcão, para uma temporada de 10 dias.