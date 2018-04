01:00 · 27.04.2018

O presidente da Adagri, Jaime Jr., com os diretores José Amorim e Tito Carneiro, voltando do DF, depois de transitar no Ministério da Agricultura, onde tratou da questão de febre aftosa, cuja campanha será lançada no dia 4 de maio e será aberta pelo governador Camilo Santana. Ele revelou que em maio, de 20 a 25, haverá a Assembleia da Organização Mundial de Saúde Animal, em Paris, e o Brasil será reconhecido como País Livre de Aftosa com vacinação e o Ceará iniciando o processo de extinção de aplicação da vacina.

Paulo Zanardi...

...diretor de Rotary Internacional para a área do Brasil e América do Sul, em Fortaleza, porque em agosto deste ano -30 e 31 e 1º de setembro será realizado, no Centro de Eventos, o 41º Instituto Rotary do Brasil e ele veio saber quais as providências que já foram tomadas. O evento será encerrado no La Maison.

1.200

Trata-se de um evento muito importante e que trará a esta Capital os presidentes do Rotary Internacional e da Fundação Rotária e o secretário-geral, informou o advogado Meton César Vasconcelos, voltando de Natal. Vem rotarianos de vários países e entre eles Ucrânia e Coreia do Sul. Já se inscreveram 1.200 pessoas.

Lindo

Recapeamento

O departamento que comanda a “Operação Tapa-Buraco” da Regional 2, vem trabalhando com força total recapeando o asfalto da Avenida Rogaciano Leite, no trecho da Rua Thompson Bulcão com a rua Atilano Moura, no Guararapes.

Triste

Despejam

Os moradores de Caucaia reclamando da demora na coleta de lixo, em especial no Parque Leblon e em Iparana. Já em Fortaleza, na Avenida Raul Barbosa, não reclamam, a coleta passa e eles despejam o lixo.

Caindo

Dimas Barreira, presidente do Sindiônibus, que foi a Porto Alegre atendendo a convite do Consórcio ATM fazer uma exposição sobre uma série de ações que estão sendo tomadas em Fortaleza, deu uma boa notícia: está caindo o número de assaltos a ônibus na Capital.

Tati...

... Andrade. coordenadora da área da Saúde do Unicef no Ceará, Rio Grande do Norte e Piauí, foi transferida para a Bahia, onde realiza o mesmo trabalho em Sergipe e Minas Gerais. Mas havendo necessidade, trabalha em conjunto com o nosso Estado.

Jatinhas

De Brasília, com o filho, voltando o advogado José Gonçalves Feitosa, Feitozinha, depois de acompanhar projetos de interesse da Prefeitura de Caucaia em alguns ministérios

Fernando Férrer foi a Curitiba faturar o Congresso Brasileiro de Direito do Trabalho. A discussão no evento vai girar em torno da Medida Provisória 808.

O industrial Jorge Parente voou aos Estados Unidos para visitar o filho Alexandre Frota.

Marta Edna e o filho Cristiano indo passear na Disney. Conferindo o embarque o casal Leônia e João Eudes.

O empresário Paulo Sérgio Quesado e dona Tânia foram circular na Feira de Carros Antigos, em Águas de Lindoia.

O advogado José Parente Pinheiro esteve em Brasília transitando no Superior Tribunal de Justiça e no Tribunal Regional Federal da 4ª Região.