01:00 · 16.12.2017

O deputado estadual Carlos Matos (PSDB-CE) comemora os festejos natalinos e a virada do ano em Miami (EUA), ao lado da esposa Luciana, onde o casal já se encontra. No embarque, afirmou que estava viajando com um balanço político extremamente positivo, pois presidiu três comissões na Assembleia, como a de combate ao mosquito Aedes aegypti, a de acompanhamento das obras do São Francisco e a Comissão de Desenvolvimento Regional. Os dois ficarão duas semanas ausentes de Fortaleza.

O secretário...

...executivo de Recursos Hídricos, Ramon Rodrigues, retornou de uma circulada, em Brasília, transitando no Ministério da Integração, verificando as últimas verbas a serem liberadas para projetos e programas como o do Cinturão das Águas. Antes dele, o governador Camilo e o secretário Francisco Teixeira estiveram no ministério.

Fechando

No Ministério da Integração, Ramon Rodrigues tomou conhecimento de que foi prometida uma liberação de R$ 65 milhões. A Secretaria está agora no aguardo dessa liberação para que ela venha a ocorrer na próxima semana “e temos que ficar atento, porque é final de ano”. A pasta está fechando o ano como estava programado.

Lindo

Bilhete único

A Assembleia aprovou, na última quinta-feira, a mensagem que institui o Bilhete Único Metropolitano no Sistema de Transporte Público Coletivo Intermunicipal de Passageiros da Região Metropolitana do Cariri .

Triste

Desculpas

O ex-governador Sérgio Cabral (PMDB-RJ) pediu desculpas à população do seu Estado por ter feito uso pessoal de dinheiro de caixa dois de campanhas eleitorais, foi o que informou o Diário, na sua edição de ontem.

Fecha, muito bem

O reitor Henry Campos voltou do DF afirmando que, a UFC fecha o ano muito bem, com as contas absolutamente em dia, todos os contratos de longo prazo garantidos e todas as bolsas. Aguarda agora a definição do capital de investimento para 2018.

15 anos

O prefeito Ilário Marques, de Quixadá, e a esposa e deputada estadual Raquel Marques, em São Paulo. O casal era todo alegria, porque a Prefeitura “fez muitas jovens da escola pública felizes”, anteontem. Patrocinou a festa dos seus 15 anos.

Jatinhas

O médico Eugênio Pequeno e a esposa Letícia indo a Orlando (Estados Unidos) para os festejos de fim de ano. O filho Luis Eugênio embarca depois do Natal.

O desembargador federal Leonardo Carvalho, do TRF-5, viajou a Recife, com dona Beatriz.

Martônio Coelho, presidente do Conselho Federal de Contabilidade, na rota de São Paulo para tomar parte de uma reunião do Instituto dos Auditores do Brasil.

De Brasília chegaram os deputados federais Chico Lopes, Ariosto Holanda e Odorico Monteiro

O deputado estadual Elmano Freitas, em SP, num encontro do PT, acompanhado da deputada federal Luizianne Lins.

Vereador Célio Studart (SD) em Recife para receber comenda como vereador mais atuante de Fortaleza, após enquete, realizada pelo Instituto Tiradentes, de Minas Gerais.