Vaivém: Audiência com a presidente

00:00 · 17.01.2017

O defensor público-geral da União, Carlos Eduardo Paz, embarcou, na madrugada de ontem, para Brasília, para uma audiência com Carmem Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal, tendo por objetivo a discussão da reclamação que foi proposta pela Defensoria do Amazonas, com relação ao massacre ocorrido no início do ano. “Essa reclamação tem por base trazer a discussão dois precedentes do STF”. Além disso já ocorreram dois fatos, um em Roraima e o outro no Rio Grande do Norte.

Microcrédito

Uma comitiva da Federação das Associações dos Jovens Empresários do Estado do Ceara embarcando para o DF, tendo à frente Demétrius Jorge Vieira, onde participa de uma reunião no Ministério de Desenvolvimento Social, para tratar de um projeto de microcrédito para o nosso Estado. Também ocorrerá uma reunião na Conaje.

A cantora...

...Margareth Menezes lança, em Fortaleza, de 19 a 22 - de quinta-feira a domingo - o seu novo show “Rebeldia Nordestina”. O projeto é uma ação idealizada pela artista e faz um mergulho reflexivo na obra de cantores que são referências da música urbana nordestina, como Raimundo Fagner, Belchior, Zé Ramalho, Alceu Valença entre outros.

Lindo

Palmas

Para a “Operação Tapa-Buraco” que, imediatamente, depois que noticiamos que um buraco estava se formando na Avenida Desembargador Moreira com Avenida Pontes Vieira, mandou “fechá-lo”. Palmas.

Triste

Cancelamento

Os golpistas estão desafiando as autoridades cearenses não só no caso do boleto, mas nos caixas do Banco do Brasil, pedindo informações, em especial, dos idosos, para “atualizar” e roubar os dados dos clientes no banco.

Contatos

O professor João Bosco Monte, da Universidade de Fortaleza (Unifor) e presidente do Instituto Brasil-África, seguiu para o Rio de Janeiro para dar continuidade aos contatos visando à realização do encontro de bancos em desenvolvimento em Fortaleza.

Feira do Livro

Foi inaugurada no fim de semana que passou, na Praça de Alimentação do Aeroporto Pinto Martins, a feira do livro, com inúmeras edições de livros com o preço único de R$ 10,00. O movimento é muito grande, porque há exemplares para todos os gostos.

Jatinhas

Retornando da Colômbia, onde curtiu férias, o padre Johnja Lopez, que teve uma recepção festiva, por parte dos jovens da Paróquia São João Eudes, no seu desembarque no Aeroporto de Fortaleza. Foi aberta no último fim de semana, no Aeroporto, a cachaçaria “Ilha das Amêndoas”. O cantor Falcão passou pelo Aeroporto dizendo que iria criar o Bloco dos que não vão sair”. Hoje, em Pacatuba, ele inicia as filmagens do seu personagem no filme “Cine Holliúdy 2”. O advogado Francisco Coutinho foi circular no Tribunal de Justiça da Bahia. Carol Colares, o marido Daniel e a filha Maria Cecília foram visitar a jornalista Juliana Colares, irmã dela e filha do também jornalista Tarcísio Colares. em Lisboa. O padre Francisco Ricardo voltando a Goiás para assumir, dia 25, a Paróquia de Mundo Novo.