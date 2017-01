Vaivém: Ato em defesa da vida

00:00 · 20.01.2017

A jornalista sul-mato-grossense Carolina Dias Cáceres, 25 anos, com microcefalia, descendo em Fortaleza para participar no próximo domingo, dia 22, a partir das 16 horas , na Praça Portugal, do “Ato Nacional em Favor da Vida”. Ela escreveu um livro sobre a síndrome, para levar informação e esperança para as mães grávidas que querem obter mais informações sobre microcefalia. Carolina está fazendo campanha contra a Ação Direta de Inconstitucionalidade que será julgada em fevereiro pelo STF.

O aumento nas...

...taxas de embarque, anunciado na quarta-feira pela Anac, penaliza os consumidores, desestimula o aquecimento do mercado de transporte aéreo e vai na contramão do esforço coletivo para superar a crise. A avaliação é do deputado Chico Lopes (PCdoB-CE), da Comissão de Defesa do Consumidor, da Câmara.

Empenho

O deputado federal Danilo Forte, PSB-Ceará, conseguiu empenhar, ao apagar das luzes de 2016, recursos da ordem de R$ 1.147.076,69 para o programa "Brincando com o Esporte" para incentivar a prática esportiva nos municípios de Itapajé, Piquet Carneiro, Solonópole, Aracoiaba, Quixeré, Varjota, Tejuçuoca e Russas.

Lindo

Mostra

No próximo domingo, o Cineteatro São Luiz apresenta, em parceria com a Nova Acrópole, uma atração especial: a Mostra Shakespeare, seguida do Acústico São Luiz, , com Nonato Luiz e Adelson Viana, dois mestres da música brasileira.

Triste

Fraude

O Programa Farmácia Popular está passando por aperfeiçoamento para evitar fraudes nas vendas de medicamentos. A partir dos dados do SUS , o Ministério da Saúde realizou uma força-tarefa que identificou irregularidades..

Voltando

O setor de desembarque no Aeroporto de Fortaleza foi invadido por familiares de jovens cearenses, que voltaram da Disney: Ana Luíza, filha do casal Ailca-Franklin Cartaxo, acompanhado do filho Júnior, e Sara, filha de Carlúcia e Milton Santos, da Casa da Fruta.

A desembargadora

...Iracema do Vale convidando para a posse dos novos dirigentes do Tribunal de Justiça, dia 31 deste mês, para o biênio 2017/2019. Para presidente Gladyson Pontes, vice-presidente Washington Luís Bezerra de Araújo e corregedor Darival Primo.

Jatinhas

O juíz Roberto Viana, com a esposa e as filhas, voou a Orlando (Disney) para uma temporada de férias. No embarque, a desembargadora aposentada Apoline Viana, mãe dele. Retornando de Recife o empresário Cândido Pinheiro Júnior anunciando que em maio, na capital pernambucana, o Sistema HapVida estará inaugurando um hospital com 240 leitos. A propósito, Darival Bringel, presidente da Unimed-Ceará, diz que entrega no dia 7 de abril, um pronto- atendimento para os clientes daquele plano de saúde no Médio e Baixo Jaguaribe. A médica Agnela Jucá embarcou para o Rio de Janeiro, mas fazendo escala em Teresina. A secretária Socorro França, da Justiça, e o deputado federal André Figueiredo desceram, na tarde de ontem, no Aeroporto de Fortaleza, vindos de Brasília, no mesmo voo.