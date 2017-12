01:00 · 22.12.2017

O superintendente da Funasa no Ceará, Ricardo Silveira, voltando de circulada em Brasília, onde tomou parte de reuniões dos superintendentes com o presidente Rodrigo Dias, quando fizeram uma exposição do que foi feito e as metas para 2018. Ele afirmou que a Funasa em nosso Estado tem 200 convênios, com mais de 100 municípios sendo contemplados e no encontro fez um pedido para ampliação desses convênios. Ricardo Silveira informou que a Funasa está com suas atenções voltadas para perfuração de poços.

Bolsas

O deputado federal Ariosto Holanda chegou de Brasília dizendo que fechou o ano na Câmara na expectativa, principalmente de liberar suas emendas, em especial, aquelas que contemplam as bolsas para o Instituto Federal, para operacionar os centros vocacionais tecnológicos. Ele está esperançoso que essas emendas sejam liberadas.

Telemedicina

Ariosto Holanda disse que encaminhou o projeto da Telemedicina para o Conselho de Altos Estudos, por sinal, muito bem recebido. Ele prometeu que vai se empenhar em favor desse projeto e já em março realizará um evento para demonstrar a importância da Telemedicina na assistência daqueles municípios mais distantes.

Lindo

Documentário

Estudantes de jornalismo exibem, hoje, um documentário sobre o Cine São Luiz. Os formandos Ana Luíza Soares e Paulo Cardoso mostram a história, curiosidades e relatos sobre o cinema de rua mais famoso de Fortaleza.

Triste

Assustada

A trilha sonora dos moradores das Goiabeiras é bala, quando as gangues rivais se desentendem. Do último domingo para cá, os confrontos se intensificaram ao ponto de uma senhora dizer “Não tem Polícia que dê jeito”.

A Transportes...

... Aéreos Cabo Verde, que há alguns anos opera em Fortaleza, vai ampliar o seu número de voos para esta Capital. A partir de janeiro, terá dois voos semanais decolando às 3ªs e 5ª, para a Praia do Sal e Lisboa e às 2ªs e 4ªs feiras para Praia e Lisboa, saindo de Recife.

Ordenações

Como parte dos festejos à dedicação da Catedral de Fortaleza, dom José Antonio Aparecido Tosi Marques, preside, hoje, a solenidade de ordenação de 14 presbíteros, sendo 8 Diocesanos, 2 do Instituto Nova Jerusalém e 4 do Shalom.

Jatinhas

O desembargador federal Cid Marconi, do Tribunal Regional Federal - 5ª Região - já está na cidade para as comemorações natalinas.

O ex-deputado estadual Guaracy Aguiar, no aeroporto, recepcionando a filha Geisa, que veio de Brasília passar o Natal com os seus pais.

O padre eudista Juan Carlos foi festejar o Natal ao lado dos seus familiares, na Colômbia. Estará de volta a Fortaleza no dia 30. Naquele dia, embarca para lá o padre Luís Gabriel.

Os casais Alda e Augusto Vasconcelos, com Amanda e Júnior e Luíza e Inácio, e Ana Maria e Ney Carlos, amanhecem hoje, em Lisboa e, em seguida seguem para Viena, para os festejos natalinos e de fim de ano, com Karine e Felipe, que residem lá.

Os deputados federais José Airton Cirilo e Odorico Monteiro retornando de Brasília, tentando liberar verba.