Vaivém: As reformas são inevitáveis

00:00 · 27.01.2017

O presidente do Conselho Federal de Contabilidade, Martônio Coelho, viajou a Maceió, onde passa o fim de semana ao lado da esposa Maria Clara Bugarin, que é Ouvidora Geral de Alagoas. Ele acredita nas reformas da Previdência e Trabalhista, que estão sendo analisadas no Congresso Nacional, “porque o momento é propício” e acha que o Brasil não pode perder esse momento. Terão que ser tomadas medidas duras, como as reformas da Previdência e a trabalhista e “as suas aprovações são inevitáveis”.

Independência

No seu embarque, ontem, deixando Fortaleza, depois de participar de um evento do MST, o presidente do PDT-Nacional, Carlos Lupi, justificou a candidatura de André Figueiredo dizendo que “nós estamos apresentando a candidatura do André como um opção de quem quer a independência da Câmara dos Deputados”.

Filantrópico

O deputado federal Raimundo Gomes de Matos regressou de Maceió, onde faturou um encontro regional do PSDB e, ontem, seguiu para Barbalha, onde se reuniu com a direção do hospital filantrópico do município para saber das necessidades, porque se trata de hospital referência no tratamento de câncer e sustentado pelo SUS.

Lindo

Vacinação

A Prefeitura de Fortaleza anunciando que disponibiliza a vacinação contra a febre amarela em 23 postos de saúde. Entretanto, a Secretaria da Saúde informa que só as pessoas que forem viajar para regiões endêmicas procurem a dose.

Triste

Pelada

A garotada do bairro Aerolândia transformou a grama debaixo do viaduto das avenidas Raul Barbosa e Murillo Borges num campo de pelada. Afora isso, os cachorros tomaram conta do pedaço. São muitos deles.

Questionado

O reajuste de nove por cento nas contas de energia, devido ao pagamento de uma indenização às empresas transmissoras, será questionado na comissão de Defesa do Consumidor, da Câmara Federal, pelo deputado Chico Lopes, do PCdoB.

Conversa

O futuro Secretário das Cidades, Jesualdo Farias, chegou ontem a Fortaleza, vindo de Brasília, com dona Elana, mas só assume no dia 2. Tem que se desligar do MEC Hoje, ele terá uma conversa com o atual Lúcio Gomes para tomar pé da situação.

Jatinhas

O advogado Eugênio Vasques retornando de Brasília, depois de visitar o seu escritório. O engenheiro Eliseu Becco e dona Lúcia, no aeroporto recebendo Gabriela Porto, vinda de São Paulo para levar o filho Gabriel de volta, que curtiu férias escolares em Fortaleza, com os avós paternos. O presidente da REDE estadual, partido de Marina Silva, Dimas Oliveira, acordou ontem bem cedo e decolou para Recife. Levy Fidélis, presidente do PRTB, que está em Fortaleza, sendo ciceroneado pelo presidente estadual Júnior Aguiar, é mais uma vez candidato à Presidência da República. Ainda no Aeroporto de Fortaleza, Murilo Belchior para receber Mateus Belchior, com a esposa Carla, que chegou de Cacual (Roraima) para acompanhar a cirurgia do pai dele, Alberto Belchior, vice-presidente do Crea.