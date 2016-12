Vaivém: As reclamações no Decon

00:00 · 29.12.2016

Nesse período de alta estação, as reclamações aumentam no Decon e na Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) no terminal de passageiros do Aeroporto Internacional Pinto Martins, especialmente sobre extravio de bagagem, multas abusivas de passagens e atraso de voos. O cearense Juniel Cavalcante, que passou o Natal com os seus familiares em Fortaleza, chegou cinco minutos atrasados para pegar o seu voo e não foi atendido e, como consequência comprou a volta por quase o dobro de uma vinda e volta para o DF.

Lembrança

Ontem, lembrei-me da primeira notícia que dei na coluna. Chovia muito no aeroporto e o ex-governador Plácido Castelo esperava o tempo melhorar para visitar sua terra natal, Mombaça, e não conseguiu. Voltou para o Palácio. Ontem, Sarto, filho dele e a esposa Lise, foi virar o ano em Curitiba, hóspede do filho Fernando.

Lembrança II

A coluna noticiou em primeira mão que o coronel César Cals de Oliveira seria o governador do Ceará. Essa informação só foi confirmada seis meses depois. Ontem, o seu filho, ex-prefeito de Fortaleza, César Cals de Oliveira Neto e a esposa Inês embarcaram para Foz do Iguaçu, onde comemoram a passagem do ano.

Lindo

A Secretaria...

...de Cultura do Estado está entregando kits de implementação e modernização de setor braille em bibliotecas de diversos municípios. Esse projeto está sendo executado graças a um convênio entre os governos Federal e Estadual.

Triste

“Maluco”

Ontem, o Ferroviário voltava à divisão de elite do futebol cearense. Hoje, retorna à Série B e, no momento, aguarda a Federação Cearense de Futebol formalizar a desistência do Alto Santo. Oh! futebolzinho “maluco”, o cearense.

“Parado”

O deputado federal Cabo Sabino embarcou, madrugada de ontem, para Brasília, onde tudo está “parado”, mas ele garante que os ministérios estão funcionando e espera liberar nessas últimas horas de 2016 recursos para os municípios, onde ele atua politicamente.

O filme

O cineasta cearense Pedro Jorge que, regressou, ontem, para Brasília, depois das comemorações do Natal em Fortaleza, revelando que está lançando o filme “Mário Fontenele, oração silenciosa”. que começa em Parnaíba e termina com Juscelino no DF.

Jatinhas

O atacadão, em frente ao Aeroporto Internacional Pinto Martins, trocou a bandeira brasileira pela bandeira do Estado do Ceará. Luís Parente, ex-diretor do Labomar (Laboratório de Ciências do Mar) acompanhado da esposa Aline e dos filhos Luís e Louisie, passa o ano em São Paulo. O empresário Melquíades Rabelo, com a esposa Valéria e o filho João Pedro, escolheu Gramado, no Rio Grande do Sul, para a chegada do Ano Novo. O médico Lineu Jucá, com dona Agnela, a filha Helen, os netos Branca e Bernardo e o genro Lucas, vai virar o ano em Porto de Galinhas, Pernambuco, onde se encontra desde a manhã de ontem. O governador Camilo Santana esteve ontem, em Crato, onde lançou o projeto “Hora de Plantar”e, em Juazeiro do Norte, promoveu 185 policiais militares e bombeiros.