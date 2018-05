01:00 · 01.05.2018

José Maria Pimenta, diretor Executivo da Anater (Agência Nacional de Extensão Rural), que chegou de Brasília para passar o feriado prolongado com os seus familiares, informando que aquela agência está lançando um programa de apoio a mil cooperativas em todo o País, com olhar todo especial para o fortalecimento ás da Região Nordeste, “sobretudo, os agricultores familiares, em especial no Estado do Ceará”. Pimenta finalizou dizendo que os primeiros recursos já vão ser liberados e elas treinadas.

Manifestação

A deputada estadual Rachel encontra-se em Curitiba, para onde seguiu, ontem, para juntar-se a um grupo que saiu domingo de Quixadá, tendo à frente o prefeito Ilário Marques, para prestar solidariedade à caravana do Lula, durante todo o dia de hoje, e também para dizer que “estamos na luta até que seja garantida a liberdade a Lula”.

1º de Maio

Raquel Marques ressaltou que estava indo a Curitiba, com o prefeito Ilário Marques, de Quixadá, coordenando um grupo, mas sabendo que não fará visita ao ex-presidente Lula, “vamos apenas participar da vigília e da manifestação do dia 1º de Maio”, Dia do Trabalhador. Ela afirmou que Lula será o candidato do PT à Presidência da República.

Lindo

Apresentações

Descem em Fortaleza, quinta-feira, 3, para apresentações no Cineteatro São Luiz, na sexta-feira, o bailarino Idio Chichava, da companhia Kubilai Khan Investigations, da França, e o mineiro Jorge Ferreira, com o solo do diretor francês Herman Diephuis.

Triste

Só lixo

Um lixão na Rua Visconde de Mauá, nas proximidades da Praça Portugal, está tomando conta da calçada. O lixo está em quase toda a extensão da Jovita Feitosa, a partir da Avenida José Jatahy, conhecida como José Bastos.

Reeleito

Luís Gastão Bittencourt foi reeleito presidente da Fecomércio na última sexta-feira e já embarcou de volta para o Rio de Janeiro, para reiniciar os seus trabalhos como interventor da Federação do RJ. Maurício Cavalcante Filizola assumiu a Presidência do Ceará.

Série A

A equipe de futebol feminino de São Gonçalo do Amarante viajou, na manhã, de ontem, para Manaus, escalando em Brasília, para participar da III Etapa do Campeonato Feminino de Futebol, depois de vencer o União (RN) e Lusaca da Bahia.

Jatinhas

Eveline Filgueiras e o marido Ricardo Oliveira, com o filho Bernardo, em Florianópolis, visitando o irmão dela, Paulo Filgueiras.

A Secretaria Estadual do Meio Ambiente entrega, dia 3, às 14 horas, na Assembleia Legislativa, a Medalha Ambientalista Joaquim Feitosa, à Faec (Federação da Agricultura do Estado do Ceará).

O governador Camilo Santana a caminho da Europa - França - e volta no voo inaugural Paris-Fortaleza, da Air France/KLM.

Dom José Antonio Aparecido Tosi Marques, arcebispo de Fortaleza, está em São Carlos, São Paulo, onde preside hoje uma ordenação episcopal de um padre que foi seu aluno. Ele retorna amanhã.

A Prefeitura de Iguatu lançou no último fim de semana, os detalhes do “Arraiá do Povo 2018”, que terá como grande atração o cantor Luan Santana.