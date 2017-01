Vaivém: Aeroporto movimentado

00:00 · 07.01.2017

O saguão do terminal de passageiros do Aeroporto Internacional Pinto Martins esteve movimentadíssimo durante toda esta semana, que hoje se finda. Eram passageiros chegando e saindo de Fortaleza. Para se ter uma ideia da movimentação, basta se dizer que nas últimas terça e quinta-feiras, entre 8 e 16 horas, passaram cerca de 10 mil passageiros, a cada dia. Os recepcionistas das companhias aéreas nacionais e estrangeiras tiveram que se desdobrar para que os voos não atrasassem.

Atrasou

O que não acontecia há muito tempo no Aeroporto de Fortaleza registrou-se na madrugada de ontem, um grande atraso. O voo da TACV - Transportes Aéreos Cabo Verde, que era para ter decolado a 1 hora, só saiu de Fortaleza para Recife e, de lá, para Praia, capital de Cabo Verde, às 4h42, com um atraso de quase 4 horas.

Lanche

O voo da Transportes Aéreos Cabo Verde decolou com 114 passageiros para a capital pernambucana, onde completou a lotação. A aérea, para cumprir o que determina a Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) telefonou para alguns passageiros, que chegaram ao aeroporto dentro do horário previsto e a TACV não pagou lanches para eles.

Lindo

180.088

De acordo com o Ministério da Saúde, dos 3,6 milhões de meninos de 12 e 13 anos que serão vacinados em todo o País, 180.088 estão aptos a receber a vacina contra o HPV, nos postos do Sistema Único de Saúde (SUS) em todo o Estado do Ceará.

Triste

Flanelinhas

A Prefeitura acaba de inaugurar na Praia do Futuro mais estacionamentos, mas os motoristas preferem os privados, porque os outros são de propriedade dos flanelinhas, que cobram alto pelas vagas.

As aventuras...

...de Dom Quixote, espetáculo do Grupo Mirante do Teatro Unifor, serão apresentadas nos dias 14 e 15, 21 e 22, 28 e 29 da janeiro, às 17 horas, no Teatro Celina Queiroz, no Campus da Universidade de Fortaleza. Os ingressos já estão à venda.

A banda...

...do cantor Wesley Safadão voltou a transitar pelo saguão do Aeroporto de Fortaleza, o que no ano passado era frequente. Eles voltaram, no início da manhã, de ontem, e embarcaram para São Paulo, onde se apresentam neste fim de semana.

Jatinhas

retornando das férias e da comemoração do Réveillon fora de Fortaleza, o industrial Fernando Cirino Gurgel. Estava acompanhado da esposa Teresa Liduina. Fátima Moraes foi a São Paulo visitar familiares. Fernando Travessoni madrugou, ontem, no aeroporto. Foi embarcar a filha Talita para Curitiba, onde ela fará um curso. Hoje, ele volta ao Pinto Martins para receber a esposa, colunista Márcia Travessoni, do Diário do Nordeste, que estará retornando de Porto Velho, depois de visitar sua avó, que esteve doente. De volta de uma temporada em São Paulo em ritmo de férias e comemoração do Réveillon, maestro Costa Holanda (ex-banda do Piamarta) e dona Isabel Cristina. O ministro Raul Araújo, do Superior Tribunal de Justiça, escolheu Portugal para curtir suas férias do Judiciário.