Vaivém: Aeroporto - culto ecumênico

00:00 · 23.12.2016

A Superintendência do Aeroporto Internacional Pinto Martins promoveu um culto ecumênico, ministrado na capela, no mirante do terminal de passageiros do aeroporto, pelo padre Sales, da Paróquia Nossa Senhora da Assunção, e pelo pastor Alexandro, sargento da Base Aérea de Fortaleza, em agradecimento pelos desafios superados em 2016. Participaram do momento de oração passageiros e comunidade aeroportuária. A Assessoria de Imprensa da Infraero informa que mensalmente será realizada uma celebração.

Pratos

A empresa aérea Azul está lançando em todo o País e nos destinos internacionais a "Operação verão Azul Linhas Aéreas Brasileiras", ofertando aos seus cinco milhões de clientes pratos com Chester Perdigão nas operações internacionais e um novo snack - integral salaminho - nos voos domésticos, entre dezembro e fevereiro.

Linha central

A linha 061 (Central) foi autorizada, pelo secretário João Pupo, dos Serviços Públicos de Fortaleza, a passar pela Praça do Ferreira, atendendo uma solicitação da Faculdade Joaquim Nabuco de Fortaleza, feita em outubro último à Etufor. A informação foi transmitida pelo leitor da coluna, professor Antônio Vasques.

Lindo

Calendário

Fernando Lélis apresenta, hoje, seu show “No Aperreio do Mundo”, no palco principal do Teatro Carlos Câmara. Esta programação encerra o calendário musical do Teatro Carlos Câmara em 2016 e tem entrada gratuita.

Triste

Caos

A feira da Rua José Avelino, que se expandiu para outras vias, inclusive com os ambulantes ocupando as calçadas da Catedral de Fortaleza, está gerando caos na área, criando problemas para o tráfego de veículos.

Encontro

Estiveram, ontem, em Recife, num dia de reunião no escritório do cantor Wesley Safadão, a mãe dele, Maria Valmira, dona Bill, com o filho Átila. Ela foi eleita, para quem ainda não sabe, vice-prefeita de Aracoiaba, mas foi cassada, antes da eleição.

9 anos

Há nove anos partia para a Casa do Pai, dom Aloísio Lorscheider, arcebispo de Fortaleza e de Aparecida, em São Paulo, onde foi substituído por dom Raymundo Damasceno, depois de renunciar, por haver completado 75 anos de idade.

Jatinhas

de volta de Brasília, onde participou de um encontro dos procuradores com o presidente da Câmara Federal, o procurador-geral da Justiça do Ceará, Plácido Rios. Ainda da Capital Federal, o empresário Eduardo Girão, presidente da Estação da Luz, de uma reunião de avaliação dos movimentos Provida. O cantor Chico Pessoa retornou de sua viagem à Capital do País, depois de um show. O jornalista José Carlos Araújo, acompanhado da família, seguiu para Salvador, para os festejos natalinos. Dona Mônica e Fernando Ponte, do Diário, no aeroporto, embarcando Yuri Peixoto, para férias de um mês em Recife. A anac , no aeroporto, recebendo poucas reclamações, na avaliação da atendente. A maioria gira em torno de voos atrasados, mas as companhias acomodam os passageiros em outros voos.