Vaivém: Aberta a chamada pública

00:00 · 13.01.2017

De volta de uma reunião da Associação das Empresas de Energia Elétrica, José Nunes, diretor de Relações Institucionais da Enel, está com uma chamada pública aberta, com uma reunião de esclarecimentos programada para o dia17, para projetos de eficiência energética de todas as classes de consumo. Ele diz que é uma oportunidade para os hospitais públicos, com 100% de subsídios, sem custo para o proponente. O projeto prevê a substituição de equipamentos por outros mais modernos e pode ser de qualquer classe de consumo.

Na próxima...

... segunda-feira, 16, o fundador e presidente do Grupo Aço Cearense, Vilmar Vieira, vai a São Paulo para o lançamento de um filme sobre a sua história de vida. Produzido pela Escola de Insights MeuSucesso.com, o material conta a trajetória desse grande empresário, hoje maior distribuidor independente de aço no Brasil.

Feira

Além do presidente da Confederação Nacional dos Diretores Lojistas, Honório Pinheiro, que se antecipou, estão seguindo para Nova York, onde circularão na NRF Big Show, de 15 a 17, Freitas Cordeiro, presidente da Federação dos Lojistas, o presidente da CDL, Severino Neto, e uma comitiva de 30 empresários cearenses.

Lindo

Limpeza

O departamento especializado da Prefeitura resolveu dar uma colherinha de chá ao Guararapes, mandando um grupo significativo de garis fazer uma limpeza geral nas ruas e calçadas, incluindo capinação, no bairro.

Triste

As chuvas...

... vêm ocasionando prejuízos e transtornos aos fortalezenses. Na Rua Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face as pedras das calçadas, que circundam o Rio Cocó, estão se soltando e surgindo buracos debaixo das grades.

Família

O médico angiologista Carmelo Leão, a esposa Ana Paula e os filhos Carmelo e Camila amanheceram, ontem, no Aeroporto Internacional Pinto Martins, e voaram para a Praia de Maragogi, em Alagoas, para uma temporada de 10 dias. Eles retornam no dia 23.

Processo

O presidente da Unimed-Ceará, Darival Bringel, participou em Porto Alegre, de uma reunião da diretoria do Sistema e discutiu o processo eleitoral da eleição programada para março. Ele quer uma representação do Norte/Nordeste.

Jatinhas

O senador Tasso Jereissati e a família amanheceram, ontem, na Europa. A banda do Wesley Safadão seguiu, ontem, para Porto Seguro, onde já fez um show e hoje segue para São Paulo. A volta para Fortaleza acontecerá, na segunda-feira. O executivo Geraldo Luciano voltando de uma reunião do Grupo M. Dias Branco, em São Paulo. O ex-secretário estadual Firmo de Castro viajou para Miami, Estados Unidos. Férias. Os ex-VEREADORES Regina e Maurílio Ascêncio, no aeroporto, no embarque do filho Leomar para a capital paulista. Rogério Cristino, em Brasília, tomando parte de reunião e eleição do Conselho Federal de Administração. O professor João Bosco Monte transitou no DF, onde manteve contatos visando ao encontro de bancos em desenvolvimento em agosto, em Fortaleza.