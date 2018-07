01:00 · 17.07.2018

Consórcio formado pela GS, Teixeira Duarte e Fujita Engenharia foi escolhido para elaborar o projeto de dessalinização para a Cagece, informou o engenheiro Carlos Fujita, que está em São Paulo reunido com representantes das outras empresas. Esse projeto prevê a construção de uma dessalinizadora no Ceará, que vai construir uma usina no Mucuripe, que produzirá um metro de água por segundo. Em breve o Governo colocará em licitação o projeto que vai minimizar o problema de seca em nosso Estado.

Apoio

O pastor Nunes Neto, que embarcou para São Paulo, revelou que a Assembleia de Deus, que está criando o PRC, está decidida a apoiar a pré-candidatura do ex-ministro Henrique Meireles à presidência da República a quem já acompanhou a alguns Estados, com o aval do pastor José Wellington, presidente daquela igreja no Brasil.

Encontros

O ex-secretário Mauro Filho, da Fazenda, voltou a São Paulo para conversar com investidores sobre o programa de Governo do presidenciável Ciro Gomes, como faz todo o início de semana. Ele informou que o candidato esteve reunido, no último sábado, com dirigentes do PRB, DEM, PP e Solidariedade. Hoje, o encontro será com o PR.

Lindo

Reforma

A Praça José Bonifácio, Centro, passa por sensíveis reformas, iniciando-se pelo espaço de lazer e prosseguindo pela revitalização, nova iluminação em luz branca, reforma do piso e meio fio, novos bancos e serviço de paisagismo.

Triste

Desordem

Sobral vem salvando o Centro Histórico da cidade, do catatau de fios expostos por operadoras de energia, telefonia e TV a cabo. Tão diferente de Fortaleza cuja desordem visual paira sobre as pessoas e patrimônios.

O presidenciável...

... Ciro Gomes foi a São Luís, proferir palestra, almoçou com o governador Flávio Dino e participou do lançamento da candidatura de Everton Rocha, para o Senado. De lá, Recife, para um encontro com a presidente do PCdoB, Luciana Santos.

Grupos

Há dias grupos de cearenses viajando para o exterior e todo o País, como aconteceu, na manhã de ontem, com um formado por quase 50 pessoas do município de Barreiras, que embarcou para Curitiba. Em 2017, esse mesmo grupo foi para Aparecida, São Paulo.

Jatinhas

Padre Neto, pároco de São Vicente de Paulo, foi a São Paulo participar de um encontro dos padres de todo o Brasil, tendo como tema: “O Presbítero na Cultura Moderna, Relativismo e Secularização e Perspectivas Pastorais, com duração de uma semana.

O vereador Acrísio Sena, no Aeroporto de Fortaleza, embarcando a esposa Letícia Parente, que foi a Florianópolis, defender parte de sua tese de doutorado num encontro internacional de Antropologia.

A propósito, com a chegada da alta estação muitos turistas chegando de todas as partes do País e do exterior, para conhecer nossas praias, em especial Jericoacoara, Morro Branco, Cumbuco, Canoa Quebrada entre outras.

Os políticos, senadores e deputados federais não estão viajam para Brasília. Eles entraram em recesso na semana passada.