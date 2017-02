00:00 · 02.02.2017

O diretor-geral do Dnocs, Ângelo Guerra, no seu embarque, ontem, para Brasília, acompanhado do diretor de Infraestrutura, Roberto Massler, disse que se não houver nenhum recurso de empresas participantes da concorrência das obras do eixo norte da transposição do Rio São Francisco, que vinham sendo executadas pela Construtora Mendes Júnior, a ordem de serviço poderá ser dada ainda neste mês. O trecho está orçado em R$ 600 milhões e, como as empresas estão sem obras, com certeza haverá uma participação grande.

O ex-prefeito de São Paulo e ex-ministro da Educação, Paulo Haddad, que deu palestra na Bienal da UNE, antes de viajar de volta para a capital paulista, foi recebido pelo governador Camilo Santana, no Palácio da Abolição. Desse encontro, tomaram parte o prefeito Roberto Cláudio e Eudoro Santana, pai de Camilo.

...Roberto Freire, da Cultura, poderá vir a Fortaleza no dia 16, para a solenidade de posse de Ubiratan Aguiar na presidência da Academia Cearense de Letras, em solenidade programada para o Palácio da Luz, restaurado pela atual gestão. Quem confirmou presença foi o ministro Raimundo Carreiro, presidente do TCU.

O Fórum Justiça Ceará realiza, amanhã, 3, a solenidade de entrega do Prêmio Maria Amélia Leite para homenagear pessoas, organizações e órgãos que se destacaram na defesa dos Direitos Humanos no Estado em 2016.

A Prefeitura deixou de fiscalizar e conscientizar sobre o respeito às filas e assentos preferenciais para idosos, pessoas com deficiência e mobilidade reduzida entre os usuários do transporte público nos terminais.

O prefeito Naumi Amorim encontra-se em Brasília, de onde retorna ainda hoje, depois de uma circulada no Ministério da Saúde. Ele foi tentar o apoio daquele órgão para ampliar o quadro de técnicos do hospital do município de Caucaia, em especial, médicos.

O ministro Raul Araújo retomou suas atividades no STJ (Superior Tribunal de Justiça), em Brasília. Aquela Casa estava em recesso desde dezembro. Os tribunais regionais, como o da 5ª Região, também abriram as suas portas desde ontem.

O ex-secretário de Planejamento do Estado, Paulo Lustosa, está circulando na cidade. Veio de Brasília para um compromisso social. O arquiteto Luciano Guimarães foi a Brasília faturar reunião do Conselho Federal. Era para ter viajado anteontem mas, quando foi fazer o check-in, sua vaga tinha sido ocupada por outra pessoa. O empresário Gaudêncio Lucena, ex-vice-prefeito de Fortaleza, e seu irmão Carlos Gualter, marcaram presença na eleição, posse e festa do senador Eunício Oliveira, novo presidente do Senado. O ex-prefeito Roberto Pessoa, de Maracanaú; o ex-deputado federal Chiquinho Feitosa e o presidente do PSDB, Luís Pontes, em Brasília. Viajaram no mesmo voo. Tomás Figueiredo Filho, filho do prefeito de Santa Quitéria, foi a Brasília comemorar a vitória de Eunício Oliveira.