Vaivém: A extinção do TCM no DF

00:00 · 01.02.2017

O presidente Domingos Filho, do Tribunal de Contas dos Municípios, encontra-se em Brasília desde a última segunda-feira, onde cumpre agenda, começando por uma visita ao ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, Aires Brito, que prepara um parecer contrário à extinção do TCM, projeto de autoria do deputado estadual Heitor Férrer. Na agenda de Domingos Filho, no DF, que está acompanhado da esposa Patrícia Aguiar, tem também visitas aos advogados da Atricon e ao ministro Celso de Mello, relator da matéria.

Ampliação

Daniel Lustosa, diretor de Novos Negócios do Grupo J. Macedo, voltou, ontem a Salvador, para acompanhar de perto a execução do projeto de ampliação da fábrica Simões Filho, na Bahia, onde estão sendo investidos R$ 250 milhões. Ele informou ainda que o moinho, no Porto do Mucuripe, está sendo ampliado.

Muito boa

O empresário Ivan Bezerra Filho, que controla a Têxtil Bezerra de Menezes, disse no seu embarque para São Paulo, que a expectativa para a economia no País é muito boa para este ano. Ele se baseia por sua empresa, com muitos pedidos, e afirma "a gente já vê a retomada de empregos e o setor aumentando a sua capacidade produtiva".

Lindo

A Secretaria da...

...Saúde se previne da febre amarela, que já chegou a três estados brasileiros e há outros sendo investigados. O Ceará está bloqueando entradas e recomendando vacinação a quem for viajar para áreas endêmicas.

Triste

Com as chuvas...

...Que vêm caindo, nota-se que a prefeitura não vem dando assistência especial às podas de árvores e abrigos para os passageiros de coletivos. O resultado disso são árvores caídas e os usuários desabrigados.

Rápida

O governador Camilo Santana esteve rapidamente, na manhã de ontem, em Brasília, onde foi recebido pelo ministro Helder Barbalho, da Integração Nacional e, em seguida, se reuniu com o presidente da Caixa Econômica Federal, Gilberto Occhi.

Dança

O Corpo de Dança do Amazonas vem ao Ceará em fevereiro apresentar três espetáculos do seu repertório: Cabanagem, no dia 9; Milongas, no dia 10, e A Sagração da Primavera, nos dias 11 e 12, na CAIXA Cultural Fortaleza.

Jatinhas

Nélio Batista de Moraes, gerente da Célula de Vigilância Ambiental, em Recife. Negócios particulares. Levir Fidélis, presidente do PRTB-Nacional, deixando a cidade e indo para Teresina. Na sua estada em Fortaleza foi recebido pelo governador Camilo Santana e pelo prefeito Roberto Cláudio. Ele teve também um encontro com o ex-ministro Ciro Gomes. Entre os que compareceram ao seu embarque, Júnior Aguiar, presidente do PRTBna Capital. O desembargador federal Cid Marconi volta às suas atividades no Tribunal Regional Federal da 5ª Região, em Recife. O Conselho de Administração da Gol aprovou um contrato de empréstimo da Gol Linhas Aéreas com a Delta Air Lines de US$ 50 milhões. Os deputados Ronaldo Martins, Domingos Neto e Odorico Monteiro seguiram para o DF.