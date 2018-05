01:00 · 04.05.2018 / atualizado às 01:02

Voltando de Brasília, onde se reuniu com a ministra Carmem Lúcia, presidente do STF, com a qual debateu as questões que envolvem o Sistema Prisional no Ceará e participou de um encontro com o ministro Raul Jungmann, da Segurança, da qual tomou parte também a secretária Socorro França, para discutir uma agenda e um cronograma para o nosso Estado “para uma ação que vai acontecer em junho no Ceará”. Mariana Lobo ressaltou que temos muitos desafios, em especial no que tange ao número de presos provisórios.

Souvenir

Quem embarcou, ontem, no primeiro voo da empresa aérea holandesa KLM, cujo destino era Amsterdã, ganhou um souvenir em alusão ao início das operações do hub dela com a Air France e a Gol. O brinde era um chaveiro com duas faces, sendo em uma, a bandeira do Brasil, e em outra, as logos das três empresas que encabeçam o projeto.

Avante

O deputado federal Cabo Sabino retornando de Brasília e anunciando para a direção nacional o que será o Avante, que ele vai comandar aqui no Ceará. Ele revelou que já conseguiu um bom número de pessoas que vão se candidatar para deputado federal e deputado estadual e acredita que ele terá um grande número de militantes.

Lindo

Cegos

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Fortaleza oferecendo oportunidade de trabalho e renda para pessoas com deficiência visual, através do Projeto Visão nas Mãos. O projeto promove a inserção de 45 cegos no mercado de trabalho.

Triste

Faltou

Voltou a faltar vacina contra o vírus H1N1 nos postos de saúde de Fortaleza, mas a Secretaria está anunciando que, um novo lote, com 32 mil doses, está sendo enviado pelo Ministério da Saúde amanhã, noticiou o Diário.

Ordenação

Dom José Antonio Aparecido Tosi Marques, arcebispo da Arquidiocese de Fortaleza, voltando de São Carlos, São Paulo, depois de participar da ordenação episcopal do monsenhor Eduardo Malaspina, que foi seu aluno e que será bispo auxiliar.

Um grupo...

...significativo de cearenses embarcou, ontem, para os Estados Unidos. Entre eles, Paulo Aragão, Banco Central e o professor Formiga e dona Graça, o casal para Carolina do Norte, para visitarem três filhas e netos e comemorarem aniversário de casamento.

Jatinhas

O empresário Deda Studart, controlador da Magis, esta em São Paulo, tratando de negócios. Hoje ainda, ele segue para o Rio de Janeiro, para onde está seguindo também o seu pai, Beto Studart, que comemora amanhã mais um aniversário, ao lado da família.

Gilmar Tavares encontra-se, em Maceió, visitando uma obra da Construtora LSC, da qual é um dos sócios.

Geraldo Accioly, ex-assessor de Luizianne Lins, quando prefeita de Fortaleza, seguiu para Brasília, onde assessora a senadora Regina Sousa, do PT-Piauí.

Na rota de Belém, o casal Marineide-Eduardo Fontes, que acompanhou a filha Larissa, que foi assumir um cargo no TRE, em Capanema, no Pará.

O odontólogo Eliardo Silveira Santos, no Aeroporto, embarcando dona Kátia para os EUA. 1ª Comunhão da neta Júlia, filha da Juliana.