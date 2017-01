Vaivém: 2017 - “Um cenário melhor”

00:00 · 03.01.2017

O secretário de Negócios da Embrapa, Vitor Hugo de Oliveira, que voltou ontem para Brasília, depois de comemorar os festejos de fim de ano com a família, informando que as perspectivas daquela empresa para 2017 “são muito positivas e esperamos um cenário melhor”. E informou que “tivemos um ano de 2016, com dificuldades, mas a Embrapa terminou com um saldo positivo”, isto com relação a avanço, novas descobertas, no setor da agropecuária, que está respondendo por boa parte do PIB nacional.

Voos extras

É impressionante o número de voos extras subindo e descendo no Aeroporto Pinto Martins. Na madrugada, de ontem, por exemplo, saíram quase na mesma hora, voos da Gol para Londrina, no Paraná; Cuiabá, no Mato Grosso; Vitória, Espírito Santo; Belo Horizonte, Minas Gerais e Congonhas, São Paulo. Todos eles lotados.

Ocupando

Os motoristas particulares e taxistas não estão obedecendo a nova sinalização em frente ao terminal de passageiros do Aeroporto de Fortaleza. Eles estão ocupando as áreas especiais destinadas aos deficientes e idosos. O mesmo continua ocorrendo no estacionamento, onde se registra um fato inusitado: as áreas são ocupadas por jovens.

Lindo

O Theatro José de...

... Alencar abre a temporada 2017 de atrações a partir da próxima sexta-feira, com a tradição popular no Festival de Reisados e Lapinhas, realizado nos Jardins de Burle Marx, e com shows musicais da Plataforma Ceará de Música.

Triste

Enroscado

A coluna vem “batendo” constantemente na tecla sobre fios soltos nas ruas e avenidas de Fortaleza. No último dia 1º, um caminhão cegonha se enroscou nos fios, na Rua Pontes Vieira, com Visconde do Rio Branco.

Férias

Como estava previsto, o presidente da Confederação Nacional dos Lojistas, Honório Pinheiro, embarcou, ontem para Nova York, com a família. Além de férias, toma parte também da NRF Retail’s Big Show, que acontece em Nova York, de 15 a 17 de janeiro.

Concurso

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento realizará no mês de março concurso para auditor fiscal federal agropecuário, para fortalecer a Secretaria de Defesa Agropecuária e o Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal.

Jatinhas

Arnaldo Menezes, ex-diretor do Banco do Nordeste, está em Salvador fazendo auditoria. Com a esposa Suzete, a cunhada Suely, esta acompanhada da filha Priscila, Simplício Lima, auditor fiscal federal agropecuário, seguiu para São Bento do Una, Pernambuco, em tempo de férias e para participar dos festejos do padroeiro daquele município, Bom Jesus dos Pobres Aflitos. Os presidentes da Federação dos Lojistas, Freitas Cordeiro e Severino Neto, da CDL, confirmaram presença no mais importante evento de varejo do mundo, a NRF Retail’s Big Show, em Nova York, de 15 a 17 de janeiro. O padre Luís Gabriel Mendoza, pároco de São João Eudes, no bairro Luciano Cavalcante, está voando da Colômbia para o México, onde participará de um encontro mundial dos padres “eudistas”, que começa nesta semana.