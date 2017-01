Vaivém - 2016: movimento caiu 9,9%

00:00 · 14.01.2017

De acordo com a informação da Assessoria de Imprensa da Infraero, em dezembro de 2016, o Aeroporto Internacional Pinto Martins teve um fluxo de 548.546 passageiros, sendo 525.257 de voos domésticos e 23.289 internacionais. Esse número é 6,6% menor do que o de dezembro de 2015, quando o Aeroporto contabilizou 587.450 embarques e desembarques.

O acumulado do ano também mostra uma queda na movimentação de passageiros de 9,9% em relação ao ano passado.

Aumentos

O deputado federal Chico Lopes, do PCdoB, voltou de Brasília preocupado com as livrarias vendendo material escolar com aumentos abusivos. Ele alerta ao Decon, que deve fiscalizar não só os preços como o material desnecessário exigido pelas escolas, "que mandam comprar material além da necessidade".

O voo da...

... Avianca, com destino a SP, escalando em Juazeiro, atrasou, ontem, no Aeroporto de Fortaleza, com a companhia alegando manutenção. Nesse voo estava o prefeito Arnon Bezerra, que veio à Capital participar de um encontro com o ministro da Saúde, Ricardo Bastos, cuja "visita foi positiva e confirmou a liberação de verba para o Ceará".

Lindo

Palmas

Os comerciantes resolveram solucionar o problema de congestionamentos na Rua Jacinto Botelho, no trecho entre a Avenida Washington Soares e Rua Justino Café Neto. O certo é que os veículos voltaram a circular normalmente.

Triste

Apagadas

Um trecho da Avenida Carlos Jereissati com várias lâmpadas apagadas há muitos dias. Seria interessante que o departamento especializado desse uma circulada por ali, porque se paga muito alto por iluminação pública.

Queda

A movimentação de aeronaves no Aeroporto de Fortaleza, em dezembro de 2016 apresentou uma queda de 13,2%, menor que a igual período de 2015 e o acumulado do ano também registrou uma queda de 13,7% no ano passado.

O presidente...

...Da Associação Brasileira de Hospitais, Aramicy Pinto, informou que voltará a circular no DF na próxima semana, "para lutar por mais recursos para a Saúde". Acompanhado de dona Maria de Lourdes, foi a João Pessoa: compromisso social.

Jatinhas

cantor Raimundo Fagner fez uma apresentação, ontem, em Salvador. Ariosto Martins pegou a esposa Camila e a filha Letícia e foi passar o fim de semana na Costa do Sauipe, na Bahia. Por outro lado, o cabeleireiro Gurgel escolheu Foz do Iguaçu para uma temporada de 10 dias, acompanhado da irmã Clemilda e das sobrinhas Ester e Maria. Luís Gonzaga Neto, presidente do Sindicato dos Empregados em Concessionária de Veículos do Ceará, foi ontem a Recife faturar uma reunião da Confederação da categoria. Se preciso FOR é o tema da pregação do padre Airon Freire, amanhã, domingo, das 8 às 11h30, na Marina Park. FREJAT sobe ao palco do Teatro RioMar, no dia 16 de junho, para apresentar um show diferente, com voz e violão. Essa turnê do músico começa no Rio de Janeiro.