Vaivém: 17 obras em andamento

00:00 · 27.12.2016

Walter Santana, que foi comemorar a virada do ano, em Cascavel, no Paraná, acompanhado de dona Neli, como hóspedes da filha Ana Maria e visitar as netas Laura e Júlia, informando que o Departamento Estadual de Rodovias está executando 17 projetos de pavimentação e recuperação de rodovias, que ficarão prontas até julho. A CE-166, por exemplo, tem data marcada para o governador Camilo Santana inaugurar: 1º semestre de 2017. Elas são financiadas pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento e pelo Tesouro do Estado.

Mais procurados

Fortaleza está incluída entre os 10 destinos mais procurados para a passagem do Ano Novo pelos clientes do Hotel Urbano. De todos, apenas Caldas Novas, em Goiás, não é praia. Na primeira posição está o Litoral Sul de São Paulo (Guarujá, Santos e São Vicente), em seguida a Região dos Lagos no RJ (Cabo Frio, Búzios e Arraial do Cabo).

Regularmente

A Azul passou a operar regularmente entre o Recife e Fortaleza – a segunda frequência estreia em 15 de janeiro. Ela está anunciando a introdução de mais quatro jatos A320 na sua frota, que serão utilizados em destinos considerados de alta densidade como SP, Fortaleza, BH, RJ, Recife, Porto Alegre, Manaus e Salvador.

Lindo

Inauguração

O governador Camilo Santana inaugurou, ontem, o Sistema de Captação Pressurizada no Açude Gavião. Trata-se de um investimento no Plano de Segurança Hídrica da Região Metropolitana de Fortaleza. Custou R$ 6,8 milhões.

Triste

Sucata

O setor competente da Prefeitura de Fortaleza precisa dar uma passadinha numa sucata localizada na Rua Monsenhor Carneiro, no bairro Jardim das Oliveiras. Ali, com certeza, tem um criadouro do Aedes aegypti.

O presidente...

...Roberto Victor mostrando que a Academia Cearense de Direito vem para ocupar espaço de destaque no cenário jurídico. Recentemente houve o ingresso de Paulo Bonavides, do português J.J. Canotilho e do argentino Raúl Zaffaroni, da Suprema Corte Argentina.

As lojas da...

...Oi no Ceará participam da campanha "Compre e Ganhe" com o filme "Minha Mãe é Uma Peça 2". O cliente que adquirir um plano pós-pago ganha um convite para o filme. A oferta beneficia também clientes do Oi Total Conectado e Solução Completa.

Jatinhas

Rodrigo Araripe, filho do ex-prefeito Samuel Araripe, do Crato, viajou a Salvador para inspecionar obras. O padre Luís Gabriel Mendoza, pároco de São João Eudes, a caminho da Colômbia, onde comemorará a virada do ano ao lado dos seus familiares. Da Colômbia voltou o padre “eudista” Juan Carlos, depois do Natal com a família. O Governo Federal liberou mais uma parcela no valor de R$ 134,3 mil para dar continuidade à obra da Praça da Juventude em Itapajé, informa o deputado Danilo Forte. Maria Benedita Pereira, Neca, ex-coordenadora da Canção Nova, em Fortaleza, voltando para Cachoeira Paulista, depois de gozar férias aqui. Álvaro Costa, ex-Advogado Geral da União, e a esposa Fátima vieram do DF passar os festejos do fim do ano em Fortaleza, com dona Didita, mãe dela.