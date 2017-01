Stand: Redução da Selic influencia contratos no SFI e SFH

00:00 · 26.01.2017

Houve uma leve redução em alguns bancos das taxas cobradas de consumidores, pessoas físicas e jurídicas, após a queda da taxa de juros (Selic) de 13,75% ao ano para 13%. A repercussão da redução de 0,75 ponto no juro básico, anunciada pelo Banco Central, é esperada pelo mercado imobiliário neste ano. Esse movimento de diminuição de juros gera vários benefícios ao mercado financeiro e aos consumidores de crédito. Segundo avalia a Associação Brasileira dos Mutuários da Habitação (ABMH), a queda traz outro fator positivo, que se espera sentir nos próximos meses, por mutuários do Sistema Financeiro Imobiliário (SFI) e Sistema Financeiro da Habitação (SFH), "a redução da Selic minimiza o risco de amortização negativa do saldo devedor, que ocorre quando a prestação se torna inferior à parcela de juros", observa o diretor da ABMH,

Felipe Passos. O saldo devedor de financiamentos do SFI e SFH é atualizado mensalmente, com base na taxa de juros contratada no ato da assinatura, que é pré-fixada, e no índice de correção monetária também efeito em contrato. "Todos os meses, quando o devedor da casa própria recebe o boleto para pagar a prestação, é interessante verificar se o saldo devedor diminuiu. Se não houve redução, a saída é buscar uma alternativa no Banco, sob pena de existir um saldo devedor residual".

Materiais

As indústrias de materiais de construção, representadas pela Abramat, tiveram queda de 11,5% em seu faturamento no acumulado em 2016, comparado a igual período de 2015. Entretanto, os resultados em dezembro do ano passado apresentaram queda menor em relação à média do ano. Porém as causas da recessão estão presentes e devem permanecer pelo menos no 1º semestre de 2017, avalia a entidade.

Sinduscon-CE

A posse das lideranças do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Ceará (Sinduscon-CE) para o triênio 2017-2019 acontece amanhã, 26, em solenidade na sede da Fiec, mais precisamente no Auditório Waldyr Diogo. Inovação será o slogan dessa gestão, que continua a ter à frente o engenheiro André Montenegro de Holanda. Ele destaca que "um novo e desafiador ciclo se inicia agora".

Uso do FGTS

Clientes que utilizarem o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) na aquisição do imóvel podem ter uma vantagem adicional. Segundo garante a MRV, nessa condição, o consumidor pode obter desconto de R$ 3 mil. A promoção, observa a construtora, vai até o dia 5 de fevereiro. É possível ainda fazer simulações para encontrar a melhor solução de financiamento.

Diagonal e Vila Galé entregam VG Sun

A Diagonal, em parceria com o Vila Galé, entrega, no próximo sábado, 28, um empreendimento de destaque no litoral cearense: o VG Sun, no Cumbuco. Combinando condomínio fechado e lazer completo de um resort, com ambientes que integram homem e natureza, o projeto une sofisticação em apartamentos e bangalôs. A área total é de 70 mil metros quadrados no litoral oeste do Estado. Para marcar a entrega, os empreendedores promovem o "Sun Experience", show exclusivo com a cantora Preta Gil, ocasião em que os convidados terão a oportunidade de conhecer uma estrutura .