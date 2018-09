01:00 · 13.09.2018

Uma nova linha de financiamento com recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) será destinada ao Programa de Desenvolvimento Urbano (Pró-Cidades), que prevê revitalização de áreas nas cidades. A decisão é do Conselho Curador do FGTS e o programa prevê a utilização do orçamento dos segmentos de saneamento, infraestrutura e habitação do Fundo. A expectativa é que estados e municípios tenham condições de implantar políticas voltadas para a revitalização de espaços para a comunidade a partir de mais essa linha de financiamento. A implementação da linha de crédito ainda depende de regulamentação no Ministério das Cidades, que ficará responsável pela análise de viabilidade de cada projeto. A expectativa é de que se consiga efetivar o programa sem muita burocracia. O Conselho do FGTS aprovou ainda uma linha de financiamento oriunda do FGTS para viabilizar operações de crédito no âmbito dos programas Pró-Moradia e Saneamento para Todos. Os recursos, nesse caso, serão aplicados para a conclusão de obras antigas que se encontram em condições de andamento diferentes, a maioria de infraestrutura e saneamento. O agente financeiro analisará os riscos e o Ministério das Cidades se encarregará da avaliação do projeto. Com os novos mecanismos de crédito, o Conselho do FGTS espera que venha a contribuir com as cidades, não apenas disponibilizando obras para uso da população, mas quer também estimular a geração de empregos nas obras.

O segundo semestre deve ajudar a incrementar as vendas de materiais de construção no Ceará e no País, uma vez que muitas pessoas aproveitam a proximidade das festas de fim de ano para arrumar a casa. Em agosto, o setor já mostrou crescimento no País. Conforme a Associação Brasileira da Indústria de Materiais de Construção (Abramat), no País, as vendas da indústria de materiais de construção em agosto registraram leve alta de 0,5% em relação a agosto de 2017 e aumentaram 1,2% em relação a julho de 2018. O crescimento acumulado nos últimos 12 meses chegou a 1,9%, enquanto neste ano a expansão foi de 1,2%.

Cimento no NE

Mais de um milhão de toneladas de cimento foram vendidas no Nordeste em agosto deste ano, um crescimento de 3,4% em relação a igual mês de 2017. O resultado foi o melhor entre as regiões brasileiras, conforme dados divulgados pelo Sindicato Nacional da Indústria do Cimento. Em todo o País, as vendas somaram 4,9 milhões de toneladas em agosto, uma queda de 2,4% ante igual mês do ano passado.

Revestimento

Uma dúvida frequente entre quem decide reformar é o tipo de revestimento indicado para cada ambiente. A variedade de opções de materiais pode dificultar ainda mais a escolha. Para ajudar o consumidor, algumas empresas dispõem de sites especializados, como o "Meu Piso Ideal" (meupisoideal .Duratexmadeira.Com.Br), da Duratex, que busca tirar dúvidas sobre estilo e questões técnicas de adequação, instalação e de manutenção.

Casa contêiner

A ideia de casas contêineres já existe no Brasil, mas chega ao Ceará com o conceito de condições de habitabilidade em construções com custo da obra até 30% menor, evitando o tradicional uso da alvenaria . O material pode ser aplicado em residências e também comércio, explica o arquiteto Gildomar Lima. As casas ficam prontas em aproximadamente 60 dias e para garantir uma temperatura adequada há uso de revestimento térmico.