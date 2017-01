Stand: O custo de construir no Ceará fechou em 6,54%

01:00 · 12.01.2017

A inflação da construção no Ceará fechou em 6,54% no ano passado, um pouco abaixo da média nacional. O valor médio do m² foi de R$ 551,10. No Brasil, o chamado Índice Nacional da Construção Civil (Sinapi), medido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, terminou 2016 com uma inflação de 6,64%, segundo dados divulgados ontem. A taxa ficou acima dos 5,50% de 2015. De acordo com o levantamento, o principal responsável pela elevação do custo da construção foi a mão de obra, que ficou 10,89% mais cara no ano passado em âmbito nacional. Em 2015, esse componente da construção havia tido um aumento de custo de 7,55%. Já os materiais de construção terminaram o ano de 2016 com uma inflação de 2,92%, abaixo dos 3,78% verificados do ano anterior. Apenas no mês de dezembro, o aumento do custo da construção civil foi de 0,49%. O custo por metro quadrado fechou o ano em R$ 1.027,30, sendo R$ 531,21 relativos aos materiais e R$ 496,09 à mão de obra. Na região Nordeste, o indicador concluiu o ano passado com alta de 6,60%. Considerando o ranking nacional, o Piauí liderou a inflação da construção civil, com um avanço de 9,20%, seguido de Minas Gerais, com 7,55%. O Amazonas foi o único Estado a apresentar deflação (- 1,08%).

Drywall

Cada vez mais arquitetos, construtoras e consumidores têm aderido ao drywall nas obras, independentemente de ser um novo projeto ou reforma. Benefícios como conforto térmico e acústico, resistência à umidade, ao fogo e aos impactos, rápida execução e diminuição dos resíduos e desperdícios têm conquistado grandes escritórios de arquitetura. Contribui ainda com a sustentabilidade.

Meio ambiente

Reforçando o compromisso com o meio ambiente, a MRV Engenharia, líder na área de imóveis econômicos, plantou 128.023 árvores em 2016 nas 140 cidades onde atua, número maior que o previsto (110 mil). "Desde 2010, plantamos 758.028 árvores, o equivalente a 505 campos de futebol", diz o gestor executivo de Saúde, Segurança e Meio Ambiente da MRV, José Luiz da Fonseca.

Engenheiros

O mercado de trabalho enfrenta dificuldades para reaquecer, mas há espaços isolados de oferta. É o caso de fábricas na Paraíba e no polo de desenvolvimento industrial na Zona da Mata Norte, que demandam mão de obra qualificada. Com a atividade industrial em ascensão, abrem-se novas oportunidades para formados em engenharia civil, de produção e mecânica.

COM A CHEGADA DO NOVO ANO, muita gente quer renovar a casa, o que pode ser feito apostando em móveis e objetos de decoração com as cores do momento. A Eucatex, em parceria com o Instituto de pesquisa sobre tendências, Tendere, elencou quatro grupos de cores baseados nas diferentes culturas do hemisfério sul, apontando tonalidades que devem permear a moda e a decoração em 2017, entre eles, o grupo Povos do Sol, inspirado no clima tropical e na cultura do nordeste brasileiro, que possui cores quentes.