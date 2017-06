00:00 · 08.06.2017

Levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e analisado pelo Etene/BNB atesta que os nove estados da região Nordeste figuraram entre os 12 mais baratos do País no setor da construção civil, em abril. O menor custo foi encontrado em Sergipe (R$ 910,36), seguido pelo Rio Grande do Norte (R$ 924,37) e Bahia (R$ 949,83), enquanto a Paraíba registrou o valor mais elevado (R$ 1.021,43). O Ceará ocupou a sétima posição no ranking de custos totais (R$ 957,26) mais baratos do país e foi o nono Estado em relação aos materiais (R$ 528,73) e o quarto com menor custo de mão de obra (R$ 428,53).

Conforme o Etene, a participação dos componentes nos custos totais da construção civil se dividiu em 51,4% para os materiais e 48,6% em mão de obra, que teve elevação de 0,28% em abril, enquanto o custo dos materiais aumentou apenas 0,04%. Em âmbito regional, tanto a mão de obra (R$ 445,41) quanto o preço dos materiais (R$ 519,36) no Nordeste, foram os menores do Brasil. Fora do Nordeste, o Espírito Santo (R$ 951,82) e Minas Gerais (R$ 989,27), estão inclusos na lista dos 12 mais baratos e ocupam o quinto e o oitavo lugares.

Modernidade no banheiro. O design é cada vez mais valorizado nas peças que vão ao banheiro. A elegante e moderna cuba oval da Lorenzetti, modelo OA-02, é uma das novidades no mercado. Possui design exclusivo, composto por um leve detalhe assimétrico em relevo, que contorna a peça suavemente e valoriza seu formato. Foi pensada para garantir a sofisticação e a praticidade. A peça apresenta borda fina e delicada e seu interior é fluido, sem cantos retos, característica que evita respingos e o acúmulo de sujeira, facilitando a limpeza, pois a água flui naturalmente ao centro.

Tá na mão

Até 2 de julho, a Simpex e a Dasart Incorporações estão entre as 10 construtoras participantes do Salão Imobiliário "Mude Já", no Iguatemi, promovido pela Mettas Imóveis. Com o Grand Essence Condomínio fazem parte da Campanha "Tá na Mão", iniciativa com descontos a partir de 5% na comercialização.

Conciliação

A MRV Engenharia participou do mutirão promovido pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania do Fórum Clóvis Beviláqua, no fim de maio. Foram realizadas 100 audiências, com acordo de quase 70% das ações. As conciliações atenderem às demandas dos clientes e geraram economia de mais de R$ 1 milhão para a companhia.

Vitrine digital

O Banco do Brasil investe na vitrine digital com o "Encontre o seu imóvel", que registra mais de 10 mil acessos por mês. No 1º quadrimestre do ano, o BB liberou R$ 1,6 bilhão em crédito imobiliário para pessoas físicas. Com acesso também no celular, são imóveis de parceiros do BB em condições especiais. Hoje, 4.814 unidades em 229 empreendimentos no País.