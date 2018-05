01:00 · 10.05.2018

As mulheres são a maioria na busca de imóveis para compra e aluguel no Brasil. O levantamento que aponta o perfil de quem deseja comprar ou alugar imóvel no País, foi realizado a partir de 12 mil entrevistas. Outra constatação é que a compra de imóveis atrai pessoas com idade mediana de 43 anos e que são em sua maioria casados (58%). Por outro lado, os imóveis para locação são buscados majoritariamente por pessoas mais jovens com idade mediana de 35 anos, e solteiras (40%). O levantamento realizado pelo Viva Real também apresentou o recorte referente ao tópico de escolaridade. O que foi constatado é que graduados no ensino superior e pós-graduados são a maioria na busca de imóveis que estão à venda, representando 69% da demanda. No caso de locação, esse contingente é de 64%. A maioria que movimenta o mercado imobiliário, seja para aquisição ou aluguel, tem como principal finalidade a moradia, de forma quase unânime. No caso dos investimentos, que também giram uma parte do setor, 5% têm este fim. Quando se fala em razão da aquisição, o lazer representa 6% e os negócios, figuram com apenas 1%. Mesmo com a oferta bem maior, diante da conjuntura ainda de crise, o tempo de quem procura um imóvel para locação dura, em média, até 2 meses (84%). Para quem quer comprar, o total é de 67% para até 3 meses. Entre os que buscam a locação, 81% pretendem se mudar para o novo imóvel em até 3 meses. Para quem compra, esse período dobra: 67% em até 6 meses.

Escrituras

Mais de mil famílias de seis das sete regionais de Fortaleza receberam do governo estadual escrituras de transferência de propriedade referentes a imóveis construídos, financiados e quitados desde a década de 1980. Ao todo, foram entregues 1.037 escrituras de propriedades localizadas nos Conjuntos José Walter, do Ceará e Esperança. Outras localidades da periferia também foram contempladas com a ação.

Futuro do morar

Para pensar e discutir a forma como usamos e projetamos as moradias, Fortaleza recebe a palestra "Tendência: o futuro do morar". Estudo sobre o perfil atual dessas habitações no País mostra quatro tendências no País: Casa Hotel, Casa Clube, Casa Galeria e Casa Empresa. O tema será abordado no próximo dia 14 de maio, às 19h30, no auditório da Unicesumar (Av. Washington Soares, 3636). Falará a especialista em design Larissa Camargo.

Inadimplência

A elevada taxa de inadimplência é uma dor de cabeça na maioria dos condomínios. Já há no mercado cearense empresa que atua no sentido de trazer esse indicador ao patamar zero. Segundo o diretor da Atitude Serviços, Paulo Aragão Filho, a própria empresa trabalha para garantir a receita total das taxas de condomínio, assumindo a cobrança do que não for efetivamente pago.



Vendas de cimento sobem 8,9% em abril As vendas de cimento no mercado interno em abril somaram 4,35 milhões de toneladas, alta de 8,9% em comparação com o mesmo mês do ano passado. Os dados são do Sindicato Nacional da Indústria do Cimento (Snic). Na região Nordeste também houve aumento nas vendas, entretanto, em menor volume, com elevação de apenas 1,6%. No acumulado dos primeiros quatro meses do ano, as vendas atingiram 16,94 milhões de toneladas, queda de 0,2% frente ao mesmo período do ano passado. Em igual período no Nordeste o recuo foi da ordem de 7,5%.