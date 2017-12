01:00 · 14.12.2017

Em tempos em que o mercado ainda está mostrando cautela, para ajudar a alugar imóveis, proprietários precisam driblar dois empecilhos ao fechamento do negócio, que podem acabar gerando prejuízos: o tempo de vacância e a negociação de um preço justo. Segundo orienta o gerente geral de locação e compra & venda da Apsa, Giovani Oliveira, pequenas reformas e retoques nos apartamentos ajudam a enfrentar ambas as questões. "Os investimentos não são muito custosos, mas podem fazer a diferença quando se leva em conta as possíveis perdas que podem decorrer da falta deles no futuro", afirma. O primeiro passo, segundo o especialista, é identificar falhas nas estruturas hidráulica e elétrica. Superada essa etapa, o olhar deve se concentrar na estética. Oliveira recomenda que cores claras e neutras são mais apropriadas para as paredes. "A neutralidade imprime menos personalidade do proprietário, e os tons mais claros dão a impressão de que os ambientes são maiores", explica, destacando que rachaduras e partes com a cobertura descascando devem ser eliminadas. "Também vale preencher com argamassa furos de pregos e parafusos sem uso", diz. O mesmo cuidado vale para pisos, azulejos e cerâmicas. Aqueles que estiverem rachados ou muito arranhados valem ser substituídos. Caso o desgaste seja estrutural ou muito presente nos cômodos, o melhor a fazer é trocar o piso por completo."Se for o caso, troque torneiras, maçanetas, puxadores e outros itens do tipo", recomenda.

Como cuidar dos porcelanatos

Dentre os revestimentos mais presentes nos projetos residenciais, os porcelanatos se destacam pelo aspecto estético, pela ampla gama de cores, texturas e formatos. Além da alta qualidade, têm elevada resistência a danos físicos e químicos e a facilidade de manutenção. Apesar de serem resistentes é importante prestar atenção aos tipos de materiais e soluções adotadas na hora de limpar os porcelanatos, de modo a evitar manchas, desgastes e ranhuras. A primeira empresa brasileira a produzir o revestimento, a Eliane, aponta os cuidados necessários na limpeza e manutenção. Em primeiro lugar, está a limpeza diária, para remover sujeiras soltas sobre o piso. O ideal é usar vassoura de pelos ou aspirador com bico de escova, que evitam arranhões. No caso de manchas persistentes, deve-se aplicar saponáceo líquido cremoso - diluído previamente em água - e deixar agir por pelo menos cinco minutos. Depois, esfregue com uma esponja macia e enxague. Para evitar riscos, escovas e esponjas com cerdas de aço não devem ser utilizadas.

Lançamentos

Segundo a Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc), as incorporadoras imobiliárias lançaram no País um total de 6,3 milhões de unidades entre 2008 e 2017, sendo que 77,8% dentro do programa Minha Casa, Minha Vida. O estudo, feito em parceria com a Fipe, mostrou também que empreendimentos de médio e alto padrão corresponderam a 20,7% por cento dos lançamentos desde 2008 até agosto deste ano.

Investimentos MRV

A construção de imóveis econômicos a cargo da MRV Engenharia deverá registrar um investimento de R$ 50 bilhões no País até 2028. A empresa, que atua em 148 cidades brasileiras, incluindo Fortaleza, diz que contribuirá para a redução do déficit habitacional, de 7,7 milhões de moradias, segundo a FGV (2017). Para o copresidente da MRV, Eduardo Fischer, o nível de investimento mostra que a empresa está confiante na retomada da economia brasileira.

Cimento

De janeiro a novembro de 2017, as vendas de cimento no mercado interno totalizaram 49,7 milhões de toneladas, segundo dados preliminares da indústria. O montante representa queda de 6,4% frente a igual período do ano passado. Em 12 meses, as vendas somaram 54,1 milhões de toneladas, quantidade 6,4% menor do que nos 12 meses anteriores (dez/15 a nov/16). Em novembro de 2017, foram vendidas 4,6 milhões de toneladas.