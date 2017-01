Stand: Mercado interno de cimento segue em baixa

00:00 · 19.01.2017

A construção civil segue com expectativa para retomada. Um dos reflexos desse momento repercute no mercado de cimento. De acordo com dados preliminares da indústria do setor, em dezembro do ano passado, as vendas para o mercado interno brasileiro atingiram 4,3 milhões de toneladas, com queda de 5,3% em relação a igual mês do ano anterior. As importações do produto totalizaram 27 mil

Toneladas em dezembro, uma retração de 30,8% em relação ao mesmo mês de 2015. Em todo o ano passado, as vendas internas de cimento acumularam 57,2 milhões de toneladas, com queda de 11,7% em relação a 2015. Nesse mesmo período as importações do produto caíram 38,1%, segundo dados colhidos junto à Secex do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio (Mdic), atingindo um total de 312 mil toneladas. O consumo aparente de cimento totalizou 57,6 milhões de toneladas, com retração

De 11,9% em relação ao ano anterior. Na região Nordeste, de janeiro a dezembro de 2016 foram comercializados 12.762 milhões de toneladas, queda de 12,7% ante igual período de 2015. Considerando somente no mês de dezembro do ano passado, as vendas do insumo no Nordeste foram de 1,062 milhão de toneladas, retração de 5,2% ante a igual período de 2015.

Wai Wai

O Wai Wai Cumbuco EcoResidence está entre os destaques ofertados no 2º Feirão Beach Fest Imobiliário, voltado para comercialização de imóveis de praia. A ação é da Lopes Immobilis e vai até o dia 29 de janeiro, com stand de vendas no Shopping Iguatemi, na Praça da Centauro. O público alvo é formado por turistas, potenciais investidores em segunda residência, mas também por clientes locais.

Mais valorizados

A capital carioca detém sete dos bairros mais valorizados do País por metro quadrado. Os outros três estão em São Paulo, aponta o DMI-VivaReal. No Rio são eles: Leblon - R$ 22 mil; Ipanema - R$ 20,4 mil; Lagoa - R$ 17,4 mil; Gávea - R$ 16,3 mil; Jardim Botânico - R$ 15,4 mil; Urca - R$ 14 mil e Humaitá - R$ 13,1 mil. Em SP: Vila Nova Conceição - R$ 16,2 mil; Jardim Europa - R$ 15,4 mil e Jardim Luzitânia - R$ 13,3 mil.

18 segmentos

A 23ª edição da Feicon Batimat, evento que contempla 18 importantes segmentos da cadeia da construção civil e arquitetura que acontecerá de 4 a 8 de abril de 2017, em São Paulo, já conta com 90% de sua planta comercializada. A próxima edição marcará um novo perfil de evento, no São Paulo Expo. Vale ressaltar que o setor é uma das principais apostas para a retomada da economia.

Tratamento de piscinas As instalações da hth, em Igaraçu, Pernambuco, passam por ampliação que permitirá aumento de 35% na produção de hipoclorito de cálcio a partir da metade deste ano. A empresa, única do setor de fato fabricante no País, passa a atender integralmente à demanda local e parte da internacional. Líder brasileira e mundial em tratamento de piscina e pertencente à multinacional suíça Lonza, a marca divide o tratamento de piscinas em três etapas: avaliar os principais parâmetros da água, purificar de fungos, bactérias e vírus e proteger a beleza e cristalinidade. Trata-se da linha mais vendida e completa do mercado.