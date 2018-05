01:00 · 03.05.2018

O mercado imobiliário seguiu crescendo no primeiro bimestre de 2018. Os lançamentos de imóveis novos nos últimos 12 meses foram 23,3% superiores ao registrado nos 12 meses anteriores. Na mesma base de comparação, as vendas de imóveis novos tiveram alta de 8,0% face ao período precedente, segundo atesta pesquisa da Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc) em parceria com a Fipe.

Pela ótica por segmento, ainda são observadas diferenças no desempenho dos empreendimentos residenciais de médio e alto padrão (MAP) e dos residenciais vinculados ao programa Minha Casa Minha Vida (MCMV). De um lado, apesar da alta expressiva registrada nos lançamentos residenciais de médio e alto padrão (+33,9%) nos últimos 12 meses, as vendas do segmento ainda acumulam queda de 9,2% na comparação com o período anterior. Já o número de lançamentos residenciais do programa MCMV aumentou 22,0% nos últimos 12 meses em relação ao período anterior, tendência acompanhada pelo aumento no volume de vendas (+27,7%).

Vidro tem destaque

A fabricante de vidro plano Saint-Gobain Glass vem inovando em seus produtos texturizados e criando novas possibilidades. Os vidros SGG são destinados a uma ampla gama de aplicações e soluções, aproveitando os benefícios do modelo convencional, preservando a intimidade e função dos espaços.

Acaraú e Crateús

A Mãe Rainha Urbanismo, construtora de residenciais e loteamentos, tem campanhas de vendas em Acaraú e Crateús, com foco nos loteamentos do Morada dos Ventos II e Morada dos Ventos, respectivamente. Os dois ficam em bairros planejados com ruas asfaltadas, água e esgoto, energia elétrica e mais infraestrutura.

Feirão da Caixa

O próximo fim de semana marca o início do Feirão da Casa Própria da Caixa em Porto Alegre, Salvador e São Paulo. Em Fortaleza, onde deve ter 6,4 mil imóveis, o evento acontece entre os dias 25 e 27, segundo informou a Caixa, que possui R$ 82,1 bilhões em crédito habitacional neste ano.



A partir de pesquisas sobre as preferências das pessoas na cozinha, a Lorenzetti desenvolveu a linha LorenMove, com torneiras e misturadores que se destacam pela bica móvel com design moderno e maior amplitude e pelo mecanismo de acionamento prático, que facilitam a rotina. Composta por torneiras e misturadores de mesa e parede, a linha LorenMove tem mecanismo de acionamento prático, que facilita a abertura e o fechamento do fluxo mesmo com as mãos ocupadas.

