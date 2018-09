01:00 · 20.09.2018

Fortaleza foi a única das nove capitais onde observou-se uma aceleração do ritmo de queda no indicador de vendas de imóveis financiados com recursos da poupança medido pela Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (Abecip). A retração se acentuou no acumulado de janeiro a agosto de 2018 contra 2017, com - 0,28%, comparado a igual período de 2017/2016, quando se situou em - 0,19%. Em âmbito nacional, a tendência de reação no setor continua lenta, mas houve variação positiva no mesmo período de comparação, com ligeira elevação (0,04%) em agosto, retornando à trajetória interrompida pela pequena queda observada no mês anterior. Com isso, a variação acumulada em 12 meses dos preços dos imóveis residenciais no Brasil ainda não mostra sinais de fôlego, registrando elevação de apenas 0,43% ante aos 0,30% observados em julho. A retomada mais vigorosa das variações dos preços dos imóveis residenciais no País continua a depender de condições cuja probabilidade é relativamente pequena nos próximos meses. As incertezas internas ligadas ao cenário eleitoral e à política fiscal, e externas decorrentes de um cenário mundial menos favorável, têm impactado negativamente as decisões de investimentos. Neste cenário, a trajetória provável para os preços dos imóveis residenciais até o fim do ano é de lenta convergência rumo à estabilização dos valores. Para quem possui recursos a investir no setor, vale barganhar.

Criatividade em espaços reduzidos Apartamentos pequenos estão se tornando cada vez mais comuns, especialmente nas cidades grandes, onde a demanda por esse tipo de empreendimento só avança. É necessário lançar mão de mais criatividade para dar função a cada precioso metro quadrado. Use bem a iluminação de forma que o ambiente fique mais claro, utilize marcenaria planejada, como armários e portas de correr. Com caixas organizadoras é possível armazenar mais objetos. É também importante que a "base" do projeto seja com cores claras e neutras. Com a metragem enxuta, a sala de estar e a cozinha geralmente transmitem uma sensação de aperto, por isso, o ideal é que os materiais e acabamentos entre os dois espaços, conversem entre si.

PIB da construção

A indústria da construção civil mostra sua força na empregabilidade, com 6,5 milhões trabalhadores no 1º semestre, em números do IBGE. Porém, essa mão de obra mostrou recuo de 3,3% ante igual período de 2017. Em meio a esse cenário, antes havia a expectativa de expansão de até 0,5% no PIB do setor para 2018. Agora, a melhor estimativa que se delineia é: se o PIB nacional crescer 1,4%, o da construção cairá 0,6%, diz a FGV.

Leilões online

Investir em áreas rurais pode ser um bom negócio, cada vez mais presente em leilões online. Sítios ou lotes podem ser rentáveis e o Ceará tem oferecido opções de bens na plataforma Zukerman, que está com unidades em Aquiraz, Missão Velha e Tianguá. O leilão extrajudicial, em geral, independe de decisões da Justiça, com imóveis e terrenos provenientes de bancos e pessoas que buscam este tipo de leilão para reaver seu dinheiro.

Velocidade

Com uma performance que permite percorrer sete metros por segundo, em uma torre de 125 metros de altura, esses serão os elevadores mais velozes do Brasil, que a Thyssenkrupp instalará no empreendimento corporativo Birmann 32, em São Paulo, com tecnologias inovadoras. O projeto arquitetônico tem a assinatura de Chien Chung "Didi" Pei, responsável pela renovação do Fine Arts Museum de Boston.