Stand: Inadimplência - perda de imóvel pode ser evitada

00:00 · 29.12.2016

O cenário de recessão trouxe vários reflexos para o mercado imobiliário. De um lado os preços dos imóveis sofreram ajustes, por outro, boa parte dos mutuários registrou grandes perdas de poder aquisitivo, aumentando a inadimplência, o que pode acarretar na perda do imóvel. Mas antes de dar a causa como vencida deve-se recorrer ao diálogo e à negociação. É possível ainda analisar a situação e discutir judicialmente a validade do procedimento de execução, a fim de averiguar aspectos da forma de cobrança da dívida. De acordo com o diretor executivo do escritório, em Pernambuco, de representação da Associação Brasileira dos Mutuários da Habitação (ABMH), Felipe Borba Britto Passos, como em alguns casos esse tipo de processo corre à revelia do Poder Judiciário, a única forma de o mutuário fazer valer seus direitos em muitos casos é através de uma ação. "É perfeitamente possível discutir judicialmente a validade do procedimento de execução, oportunidade em que passará pela análise de um juiz todo o procedimento. Se não forem chancelados pelo judiciário os atos praticados pelo agente financeiro, tem-se pela nulidade de todo o procedimento e retorno à situação inicial de contrato de financiamento ativo", destaca o especialista.

Cobogós

Inspirados no movimento das folhas de uma árvore embaladas ao vendo, os novos modelos de cobogós da coleção Ideias Concretas, da artista plástica e designer Ana Paula Castro, já estão disponíveis no mercado. São dois novos modelos do Cobogó Folhas, sendo um cheio e outro totalmente vazado, possibilitando diversas opções de montagem e paginações. O Cobogó Folhas tem 45 cm de altura, 37,5 cm de largura e 8 cm de profundidade.

Financiamento

O Aquarela Condomínio Clube, da Construtora Magis, fechou financiamento bancário com a Caixa Econômica Federal para execução das obras do imóvel. Além disso, a construtora conseguiu linha de crédito que permite aos clientes Magis, para este empreendimento em específico, a oportunidade de financiar de imediato com a Caixa todo o saldo devedor que detém junto à construtora.

Aposta na RMF

A Região Metropolitana de Fortaleza cada vez mais atrai condomínios fechados. A Mãe Rainha Urbanismo, com mais de 16 anos no mercado, apresenta o empreendimento Moradas da Boa Vizinhança Pacatuba, localizado a menos de um minuto de Maracanaú. O empreendimento possui uma área de 65 hectares, com 1840 lotes residenciais a partir de 165 metros quadrados.

O Índice Nacional de Custo da Construção - M (INCC-M) registrou, em dezembro, taxa de variação de 0,36%, acima do resultado do mês anterior, de 0,17%.O índice relativo a Materiais, Equipamentos e Serviços registrou variação de 0,15%. No mês anterior, a taxa havia sido de -0,05%. O índice referente à Mão de Obra registrou variação de 0,55%. No mês anterior, a taxa de variação foi de 0,36%. O INCC-M é calculado com base nos preços coletados entre os dias 21 do mês anterior e 20 do mês de referência.