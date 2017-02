00:00 · 02.02.2017

A demanda por aluguel recuou com a crise, reduzindo a rentabilidade dos imóveis. Entretanto, investir nesse tipo de ativo continua a ser uma forma segura para aplicar recursos financeiros. Com toda a documentação e registro necessários, trata-se de uma aplicação que assegurar a preservação do dinheiro. Para quem possui recursos sobrando para aplicar, os imóveis são uma opção conservadora que protege o dinheiro da inflação e turbulências econômicas, a exemplo da que o Brasil vive há pelo menos dois anos. Entretanto, a diversificação de investimentos é sempre indicada por especialistas para quem possui dinheiro. É preciso avaliar se, considerando segurança e rentabilidade, a parcela do patrimônio destinada a ativos na área imobiliária deve representa a maior parte. O rendimento dos imóveis está ligado a dois aspectos, a valorização da propriedade no mercado, ou ainda os aluguéis. Em ambas as situações, o rendimento dependerá da localização, do tamanho, da conservação da unidade imobiliária e ainda do momento econômico. Mesmo com tantas variáveis é possível identificar boas oportunidades de investimento.

Valor das unidades retomadas dispara

O valor dos imóveis retomados pelos bancos por inadimplência disparou. O estoque das instituições passou de R$ 6,5 bilhões para R$ 9,8 bilhões entre novembro de 2015 e igual mês de 2016. O diretor executivo do escritório de representação da ABMH em Pernambuco, Felipe Borba, diz que muitas pessoas financiam imóveis sem entender como isso funciona.

Taxas menores

Os bancos decidiram reduzir as taxas cobradas de consumidores depois da queda da taxa básica de juros (Selic) de 13,75% ao ano para 13%, anunciada pelo Banco Central. A redução pode influenciar no valor das prestações e do saldo devedor dos financiamentos imobiliários em curso, trazendo benefícios aos clientes.

Conectta

Fortaleza passará a contar com uma empresa que se propõe a integrar soluções para condomínios. A plataforma, da Conectta será lançada no próximo dia 9 deste mês. A ideia é conectar síndicos e gestores de condomínios aos fornecedores, possibilitando a realização de cotações e contratações de forma rápida e segura, otimizando tempo e dinheiro.

Elevadores

A Elevadores Otis com sua fábrica brasileira atende ao mercado interno e exporta hoje para toda a América Latina. A empresa é composta no Brasil por 2.200 funcionários, localizados na matriz e 31 filiais espalhadas por todo o território nacional. Um dos carros-chefe da Otis é o elevador Gen2 Comfort, de alta tecnologia e também sustentável.