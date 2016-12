Stand: Flexibilização no pagamento do imóvel requer cautela

00:00 · 22.12.2016

Em busca de alternativas para evitar o avanço da inadimplência no financiamento imobiliário, bancos apresentam a mutuários formas de suspensão do pagamento de prestações por período que pode chegar a até um ano. A medida é interessante a curto prazo, pois poderá aliviar as contas do mutuário que está ou estava desempregado, além de lhe garantir um prazo maior de tranquilidade sem se preocupar com uma possível execução do contrato de financiamento. Contudo, é importante estar atento às propostas, uma vez que a médio e longo prazo pode significar pagamento maior de juros. O alerta é da Associação Brasileira dos Mutuários da Habitação (ABMH). Dentre as medidas oferecidas, estão carência de até um ano para pagamento de prestações, alongamento do prazo do financiamento, incorporação de parcelas vencidas no saldo devedor e utilização do saldo em conta de FGTS, como informa o diretor executivo do escritório de representação da ABMH em Pernambuco, Felipe Borba Britto Passos. "É importante observar a forma como será operacionalizada tal incorporação para não cair em uma armadilha", alerta. A justificativa para a preocupação é que as prestações que não são pagas durante o período de carência são calculadas mensalmente pelo sistema de amortização do contrato e nelas já incidem juros.

O custo da construção por metro quadrado apresentou ligeira queda de 0,08% no Ceará em novembro, de acordo com o Índice Nacional da Construção Civil (Sinapi), calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O resultado ficou abaixo da variação registrada no Nordeste, onde o Índice subiu 0,53%, e também no Brasil, que apresentou elevação de 0,10%. Considerando os estados nordestinos, o Ceará teve a terceira maior queda, atrás de Sergipe (-0,18%) e de Alagoas (-0,14%). Os demais estados da Região apresentaram alta no custo da construção por metro quadrado, com destaque para Pernambuco, que registrou avanço de 2,47%. Com a variação verificada em novembro, o custo médio da construção por metro quadrado no Ceará ficou em R$ 548,85, 3º maior do Nordeste, abaixo apenas do Piauí (R$ 636,96) e da Paraíba (R$ 549,60).

Investimento social

A Votorantim Cimentos contabilizou, neste ano, resultados positivos de seus investimentos sociais em Sobral. Um exemplo vem do Programa de Desenvolvimento de Fornecedores, que deve ter avanço de 35% no volume de negócios de compra local em relação a 2015. Em todo o Brasil, o investimento da Votorantim na área social somou R$ 11,6 milhões.

Atendimento

Para ajudar ainda mais quem deseja realizar o sonho da casa própria, a MRV Engenharia conta agora com atendimento itinerante nas regiões onde atua. Em Fortaleza, os corretores de plantão estarão hoje (22) no Maraponga Mart Modas. Amanhã (23), o atendimento ocorrerá centro comercial do José Walter. O objetivo é divulgar, prospectar e alavancar as vendas.

Venda de material

As vendas de materiais de construção no País caíram 14,5% em novembro, na comparação anual, e 8,6% frente a outubro, de acordo com levantamento da Associação Brasileira da Indústria de Materiais de Construção. No acumulado dos 12 meses até novembro, a baixa chegou a 13%. Em três anos, a retração nas vendas de materiais alcançou 33%.