01:00 · 21.12.2017

Os cancelamentos de negócios no setor imobiliário, os chamados distratos, têm declinado. Ao mesmo tempo, as vendas de imóveis novos estão avançando ao longo do ano, conforme verificou a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, em parceria com a Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc). No acumulado do ano, de janeiro e outubro, as vendas de imóveis novos cresceram 5,3% ante igual período do ano passado, para 87.618 unidades no País. Já os lançamentos de imóveis novos totalizaram 58.971 unidades entre janeiro e outubro de 2017, alta de 18% em relação ao registrado em igual período do ano anterior. Nos últimos 12 meses, tanto os lançamentos (78,8 mil unidades) quanto as vendas (107,5 mil unidades) de imóveis novos cresceram - respectivamente, 15,8% e 5,1% em relação ao registrado no período imediatamente anterior.

Moura Dubeux promove Virada MD

A Moura Dubeux lança campanha de fim de ano para finalizar as vendas do estoque em 2017. A campanha se chama Virada MD, que promete condições especiais na compra de empreendimentos no Guararapes, Presidente Kennedy, Papicu, entre outros. Para marcar o momento e convidar os clientes para conhecer os produtos disponíveis na ação, a construtora realiza evento no próximo sábado, dia 23, no estande do Evolution Central Park, localizado ao lado do RioMar Fortaleza, durante todo o dia. "Estamos oferecendo opções residenciais de empreendimentos prontos para morar ou com entrega até 2019, cobrindo as mais variadas regiões de Fortaleza e com variedade também de preço e tamanho. Este ano, investimos em eventos para vender nosso estoque e o último mês de 2017 não poderia ser diferente", explica o diretor Regional da Moura Dubeux, Fernando Amorim.

Contudo, na divisão por segmento, é possível identificar diferenças no desempenho dos empreendimentos residenciais de médio e alto padrão e dos residenciais vinculados ao programa Minha, Casa Minha Vida (MCMV). Os lançamentos residenciais de médio e alto padrão recuaram 9,7% nos últimos 12 meses, enquanto as vendas do segmento ainda acumulam queda de 13,6% frente ao período precedente. Já o número de lançamentos residenciais do 'Minha Casa' aumentou 25,5% nos últimos 12 meses ante o período anterior, mostrando uma tendência positiva e com aumento expressivo nas vendas (29,7%), na mesma base de comparação.

Aposta em 2018

A indústria da construção aposta em 2018 melhor. A constatação é de sondagem da Confederação Nacional da Indústria (CNI), que mostra estimativas de aumento da atividade, na contração de novos empreendimentos e serviços e no fim das demissões no setor no País. Todos os indicadores de expectativa estão acima da linha de 50 pontos, mostrando que os empresários estão otimistas com o desempenho das empresas nos próximos seis meses.

Ociosidade

Apesar da expectativa de mudança do cenário para um ambiente mais positivo na construção civil no próximo ano, a ociosidade ainda é elevada no setor. Houve uma melhora nos últimos meses em âmbito nacional, mostrando que, em novembro, a Utilização da Capacidade Operacional (UCO) ficou em 59%. Mas, isso significa, de acordo com a CNI, que o setor operou com 41% das máquinas, equipamentos e pessoal parados no mês passado. Um total de 578 empresas foram ouvidas.

Cálculo no drywall

Estimar a quantidade de material necessário para construir uma parede de drywall poder ser uma tarefa difícil. Pensando em facilitar essa tarefa, a Knauf do Brasil lançou uma calculadora que faz a operação. Através de um aplicativo é possível calcular, em questão de segundos, a quantidade de drywall e acessórios (massa, fita, parafusos, entre outros) necessários a cada projeto. O acesso é pelo site www.Knauf.Com.Br.