01:00 · 12.07.2018

O Índice Nacional da Construção Civil (Sinapi) variou 0,58% em junho no País, ficando 0,03 ponto percentual acima dos 0,55% registrados em maio. Foi a segunda alta consecutiva do índice, que em junho atingiu seu maior patamar no ano. O acumulado dos últimos 12 meses foi de 4,07%, resultado acima dos 3,87% registrados pelo mesmo indicador em maio. Em junho de 2017 o índice foi 0,38%. No Ceará, o indicador apresentou variação de 0,09% em junho, apresentando um aumento de 2,30% no primeiro semestre e de 6,33% no acumulado de 12 meses. O custo nacional da construção, por metro quadrado, que em maio fechou em R$ 1.083,13, em junho subiu para R$ 1.089,46, sendo R$ 558,75 relativos aos materiais e R$ 530,71 à mão de obra. No Ceará, o metro quadrado importou em um valor um pouco menor que a média do País, ficando em R$ 1.016,32.

A parcela dos materiais de construção registrou variação de 0,56% no País, apresentando alta de 0,29 ponto percentual em relação a maio (0,27%). Considerando o mês de junho do ano anterior, a alta foi mais significativa, tendo em vista a taxa estável de 0,01% nesse mês em 2017.

Já a mão de obra, também em âmbito nacional, mesmo com os acordos coletivos observados, variou 0,61%, apresentando queda tanto em relação ao mês anterior (0,86%), quanto frente à taxa de junho de 2017 (0,78%), de 0,25 e 0,17 pontos, respectivamente.

No primeiro semestre do ano, o acumulado ficou em 2,53% (materiais) e 1,73% (mão de obra). Enquanto nos últimos 12 meses, ficaram em 4,20% (materiais) e 3,98% (mão de obra).

Simpex: Unidade decorada dobra visitas



A oportunidade de visualizar o ambiente pronto é um estímulo aos negócios imobiliários. É o que atesta a Simpex e Dasart Incorporações. Após o lançamento da unidade decorada, as visitas de clientes ao Jonas Cardoso Residence aumentaram mais de 100% nos primeiros 30 dias. Assinado pelas arquitetas Manoella Linhares e Natália Benevides, o apartamento decorado mostra todo o potencial que o edifício tem para se viver com conforto. "O apartamento decorado já vem se traduzindo em novas propostas. Convidamos a todos para virem conhecer a unidade, cuja arquitetura e detalhes de alto padrão são dignas de destaque em eventos de decoração", analisa diretor-presidente das incorporadoras Simpex e Dasart, Vitor Frota. A obra já está com mais de 70% de conclusão e 65% das unidades já foram vendidas. A previsão de lançamento é para novembro de 2018.

Diagonal



Com expertise em projetos de alto padrão, a Diagonal, atuante no mercado imobiliário há 36 anos em Fortaleza, aposta em empreendimentos e investe em bairros com expansão imobiliária na Capital. Os destaques são o Prisma Residencial Clube e Praça da Luz (em construção), no bairros de Fátima e o Vivendas Jóquei Ville, no Jóquei Clube. A inserção em áreas que detêm vários serviços são componentes para elevar o índice de valorização.

BS Design em 80%

No ˜mês de junho último, o BS Design Corporate Towers completou 80% da sua obra. Nesta fase, o edifício começou a finalizar a instalação dos vidros reflexivos de alta performance nas fachadas, que possuem uma tecnologia que permite uma maior incidência de luz e que elimina o calor, racionalizando luz e de ar-condicionado. A obra, que é um ícone na cidade, também recebeu outras ações de instalação (elétrica e hidráulicas), elevadores, impermeabilização e sistema de irrigação por gotejamento.

Parceria

A RE/MAX e MRV Engenharia unem forças para aumentar os negócios no mercado de imóveis. O objetivo é que a expertise internacional da franquia ajude na comercialização de propriedades nos estados onde os estoques da construtora possibilitem ações conjuntas. O acordo prevê que seja nomeado um profissional para cada uma das 163 unidades da RE/MAX para realizar um treinamento de comercialização dos imóveis do portfólio da construtora.