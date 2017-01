Stand: Condomínios ampliam oferta de infraestrutura

00:00 · 05.01.2017

Crianças exigem cuidado redobrado quando se fala em segurança e limpeza. Por isso, os pais optam por escolher moradias em condomínios, pois priorizam estes dois pontos essenciais, comenta Amilton Saraiva, especialista em condomínios da GS Terceirização. Segundo ele, nos últimos anos no Brasil, foi observado crescimento exponencial do número de condomínios verticais e horizontais que visam proporcionar maior qualidade de vida. Estes residenciais evoluíram quanto à estrutura e contam com um amplo espaço para áreas de lazer, e também facilidades de locomoção interna, além de um grande aparato de segurança e controle de acesso restrito por meio de portarias profissionalizadas. Um dos motivos dos pais se sentirem mais seguros em relação a seus filhos morarem em condomínio é o fato de usufruírem de uma portaria que controla a entrada e saída de pessoas e carros, circuitos de câmeras e, em alguns casos, profissionais que trabalham como segurança, representando menos riscos. Por isso, muitos migram de casas em ruas de grandes bairros por já terem convivido ou vivenciado alguma situação desagradável. Outra razão que leva os pais a optarem por locais assim é o bem-estar e um bom espaço para brincar.

Casa própria

A compra de um imóvel é repleta de expectativas. Além de assegurar que o produto atende o desejado no médio/longo prazo, o comprador precisa estar preparado para o financiamento - tanto para consegui-lo quanto para pagá-lo. Analistas orientam que o ideal é desembolsar, no mínimo, 30% do valor do imóvel até as chaves no caso de aquisição durante a construção.

Sem flexibilização

A Associação Brasileira dos Mutuários da Habitação destaca a ausência de flexibilização no pagamento das dívidas e donos de imóveis. Uma queixa comum dos mutuários, segundo a ABMH, é que, após o vencimento da terceira parcela do financiamento, os bancos não negociam mais e somente aceitam o pagamento integral de todas as prestações.

Esperança

O ano de 2017 renova a esperança por parte dos consumidores, imobiliárias e corretores. A incerteza em relação a economia do País representa 43% dos consumidores. Apesar disso, há otimismo em 41% deles e o pessimismo representa 16%. No mercado imobiliário, 61% estão otimistas, 35% está incertos sobre o panorama e o pessimismo assola 4%.

Banho aliado a relaxamento é uma terapia que ninguém dispensa. A banheira freestanding Georgia é ideal para esses momentos que reúnem higiene e tranquilidade. Com desenho oval, que se integra a decorações clássicas e modernas, o modelo desenvolvido pelo Roca Design Center oferece proporções maiores e comporta até duas pessoas. A nova banheira é produzida em acrílico e está disponível na cor branca, na medida 1850x1000mm. A capacidade é para até 210 litros de água.