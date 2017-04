00:00 · 06.04.2017

Muitos contribuintes que adquiriram um imóvel em 2016, ou mesmo anteriormente, estão agora com uma grande dúvida: como declarar esse bem adquirido na Declaração de Imposto de Renda 2017. De acordo com Richard Domingos, diretor tributário da Confirp Consultoria Contábil, "essa preocupação se justifica, sendo que os dados, se inseridos de forma incorreta, podem levar o contribuinte à malha fina". A primeira para declarar corretamente, orienta o especialista, é levantar as informações. "Separe os documentos comprobatórios da aquisição do referido imóvel, como: compromisso de venda e compra de imóvel e/ou escritura de venda e compra de imóvel; comprovantes de pagamento, inclusive de financiamentos realizados; contratos de financiamento, demonstrando o quanto de FGTS fora utilizado para amortização do saldo devedor", explica. Após a obtenção de toda documentação, o contribuinte deverá abrir sua declaração no programa da Receita Federal e lançar na Ficha de Bens e Direitos as informações solicitadas. Um ponto muito importante, lembra, é que no campo "Situação em 31/12/2015", se o bem foi adquirido até essa referida data, deverá transportar o saldo da Declaração de Imposto de Renda do ano de 2016 ano, base 2015.

Aluguel mais barato desde 2014

O preço nominal médio do metro quadrado para aluguel no Brasil atingiu o valor de R$ 23,08 no primeiro trimestre de 2017, tendo desvalorização nominal de 7,7% (R$ 25,00) em comparação com o mesmo período de 2016. Em relação ao último trimestre do ano passado (R$ 23,40), a desvalorização foi de 1,4%. A média dos três primeiros meses do ano é também o menor valor desde os três primeiros meses de 2014 (R$ 26,00). O levantamento foi realizado pelo VivaReal - Dados do Mercado Imobiliário. Em Fortaleza, a deflação foi de 4,30%, considerando o primeiro trimestre deste ano, frente a igual período de 2016.

Cocó

Umas das regiões que mais tem crescido em Fortaleza, o Cocó, recebe hoje mais um empreendimento com a entrega do edifício Jardins de Moliére, da R&B Construções e Xampoo Participações. Com arquitetura e espaços requintados, o Jardins de Moliére Residence conta com apartamentos de 177m2. Há também extensa área de lazer, com duas piscinas, salão de festas e kids club.

Sacada com vidraça

Colocar vidros para proteger a sacada não é tão simples quanto parece; há uma série de regras a se seguir para não ficar sujeito a multas e processos. Em primeiro lugar é preciso se certificar de que a estrutura do prédio comporta os vidros, de que há concordância e padronização do condomínio e que não há lei contra a prática. Mesmo assim, pode haver problemas para o bolso.

Metro quadrado

O Viva Real, que avalia a movimentação dos preços em 30 cidades, em uma base de 2 milhões de imóveis no País, revela um recuo no valor do metro quadrado dos imóveis em Fortaleza entre o primeiro trimestre de 2017, comparado o quatro trimestre do ano passado. O preço médio encontrado foi de R$ 4.667 e R$ 4.588, respectivamente na Capital cearense.