01:00 · 12.10.2017

As vendas de cimento no mercado interno totalizaram 35,7milhões de toneladas no período de janeiro a agosto, de acordo com dados preliminares da indústria. Esse montante representa uma queda de 8% frente a igual período do ano passado. Em 12 meses, as vendas acumuladas somaram 54,3 milhões de toneladas, 8,8% menor que nos 12 meses anteriores (set/15 a ago/16). Em agosto de 2017 foram vendidas 5,0 milhões de toneladas, queda de 0,9% em relação a agosto de 2016. Na comparação por dia útil - melhor indicador da indústria por considerar o número de dias trabalhados, que tem forte influência no consumo de cimento - as vendas do produto no mercado interno em agosto de 2017 apresentaram redução de 0,9% em relação a agosto de 2016 e leve expansão de 0,1% sobre julho de 2017. O presidente do Sindicato Nacional da Indústria do Cimento, Paulo Camillo Penna, disse que os resultados das vendas acumuladas até agosto, mostraram leve melhora, quando comparados com os dados de julho, sinalizando desaceleração no ritmo da queda. Camillo comentou que o setor estima resultados melhores nos próximos meses.

Materiais em baixa

Os custos com materiais de construção subiram menos em setembro, desacelerando a inflação do setor na primeira prévia de outubro do IGP-M, informou a FGV. O Índice Nacional de Custo da Construção (INCC-M) subiu 0,06% no 1º decêndio de outubro, ante avanço de 0,19%, na mesma leitura de setembro.

Realidade virtual

Enxergando a CasaCor Ceará como a principal vitrine do mercado da arquitetura, a Moura Dubeux expõe alguns empreendimentos na 19ª edição da mostra, na Rua Zuca Acioli, 505, que acontece até dia 15 de novembro. Entre os 36 ambientes, a MD participa do Espaço Imobiliário, com a arquiteta Susana Clark Fiúza e assinatura da Lopes Immobilis.

Noites temáticas

Noites temáticas com degustação, harmonização e receitas serão promovidas pelo Mercadinhos São Luiz, na Casa Cor. O espaço é destinado à cultura e história do Estado, com ações para convidados, que se interessam pela culinária contemporânea e vinhos, lançando tendência no segmento gourmet e de bebidas.



Steel Frame Construir uma casa não é tarefa fácil. Para quem decide assumir essa tarefa é preciso planejamento, mão de obra numerosa e qualificada, se preocupar com o descarte correto dos resíduos sólidos, fora o impacto ambiental gerado no processo de construção, que pode, a depender do tamanho, levar meses, ou até mesmo anos. Uma tecnologia recente no Brasil pode mudar esse cenário. Trata-se do Steel Frame, onde concreto, cimento e os tijolos são substituídos por uma estrutura de aço galvanizado (que é uma fina camada de zinco que impede a corrosão do aço).

Contato: imoveis@diariodonordeste.com.br