01:00 · 26.04.2018 / atualizado às 01:09

O financiamento imobiliário com recursos da poupança cresceu em Fortaleza no primeiro trimestre deste ano. Ainda que não tão expressivo, com alta de 0,23%, o avanço no crédito habitacional na Capital cearense registrou a terceira melhor variação do País, de acordo com dados do Índice Geral do Mercado Imobiliário Residencial (IGMI-R), da Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (Abecip). De acordo com o indicador, Fortaleza só teve variação menor no período que os estados de São Paulo (0,51%) e Porto Alegre (0,73%), que liderou a expansão. No País, o crescimento apurado foi de 0,24%. O índice da Abecip´, levantado em parceria com o Instituto Brasileiro de Economia (Ibre), da Fundação Getúlio Vargas (FGV), é considerado o mais confiável do setor, pois é calculado com base nos laudos de imóveis financiados pelos bancos. Ainda conforme o levantamento da Abecip, o último trimestre do ano passado havia anotado queda de 0,41% nos financiamentos. No âmbito nacional, após uma ligeira queda nos preços nominais dos imóveis residenciais verificada em fevereiro (-0.01%), os resultados de março mostraram uma retomada da recuperação gradual, com aumento de 0,06% no mês.



Mármores inspirados na natureza Chapas de mármore que reúnem a beleza e elegância atemporal da natureza aos atributos das superfícies de quartzo, resultando em uma aparência natural. Esse é o investimento da Polo Mármores com a Coleção Eternal Silestone. Especializada na importação e comercialização das principais pedras ornamentais do mundo, a empresa contempla no seu portfólio as cores e veios de diferentes mármores exóticos.

Lançamentos



No primeiro bimestre deste ano foram lançadas 6.840 unidades no mercado de imóveis brasileiro, superando o volume de igual período de 2014. Segundo a Associação Brasileira das Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc), os lançamentos de imóveis novos totalizaram 85.333 unidades nos últimos 12 meses, volume 23,3% superior ao registrado nos 12 meses anteriores.

Técnica de Da Vinci

A técnica secular usada por Leonardo da Vinci em suas construções inspirou a incorporadora Blue Star para criar e investir na fachada do Office & Medical Center Eusébio. A obra ganhou uma pintura especial com tinta mineral. Esse tipo de tinta se vincula com a superfície aplicada, formando uma camada de proteção contra chuva, poluição e mofo.

Cuidados

Para quem nunca adquiriu um imóvel, é importante saber a complexidade do negócio para evitar um mau acordo. A Associação Brasileira dos Mutuários da Habitação (ABMH) em Pernambuco, adverte que, antes de iniciar qualquer negócio, o consumidor trace seu plano de aquisição, começando por definir se será um imóvel na planta ou um já construído.