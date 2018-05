00:00 · 07.05.2018

Muito se tem falado sobre a atual relevância das estratégias de marketing tradicionais ou digitais, num contexto onde muitas marcas têm direcionado investimentos para o digital. Na paralela, tem ainda aquelas marcas que sequer anunciam em nenhum dos meios, se valendo da sua popularidade no seu segmento de atuação ou do seu modelo de negócio. Fato é que mesmo marcas populares sabem que não podem passar sem se fazerem presentes e sem marketing. Entre as 10 chamadas "empresas que não fazem marketing", consta marcas como a Zara, que na verdade foca altos volumes de investimentos alinhados com o seu próprio modelo de negócio, que nesse caso é a sua proposta global de renovação semanal de estoques. Ou seja, o que diferencia marcas como essa é basicamente a sua estratégia e como elas alocam os recursos destinados a marketing, conseguindo aparecer por outras vias, deslocando o orçamento de acordo com o seu modelo de negócio.

On

Impacto social

O Oi Futuro e a Startup Farm anunciam parceria inédita com o programa Ahead | Labora Oi Futuro, que vai selecionar até dez startups de impacto social para serem aceleradas em etapa presencial no Rio de Janeiro. Empreendedores de todo o Brasil podem se inscrever.

Off

Segurança

Falha de segurança levou o Twitter a pedir que seus usuários trocassem suas senhas, fato que especuladores já viram com desconfiança. De fato o ambiente digital, com todas as suas maravilhas incontestáveis e à disposição de pessoas físicas e jurídicas, tem dessas coisas.

Presença

Sistema Verdes Mares abraçou a recuperação dos letreiros Fortaleza e Ceará, instalados na Praia de Iracema, que foram danificados pelas chuvas. As peças de sinalização visual serão adesivadas com uma nova comunicação que remete a elementos da nossa cultura.

Inovando

O Shopping Del Paseo inovou em sua campanha do Dia das Mães. Em parceria com o aplicativo Waze, quem passar no entorno do shopping receberá uma notificação, pelo app, com um lembrete para fazer as compras para suas mães no shopping. É esperado ganho nas vendas.

Vem de um evento já consolidado, o Rock in Rio, uma ideia ousada e que certamente vai gerar muitos ganchos para as redes sociais. O Espaço Favela, desenvolvido para 2019 e apresentado semana passada, conta com uma cenografia lúdica para retratar "a pluralidade cultural das comunidades do Rio de Janeiro". O objetivo é amplificar o olhar sobre as favelas e reforçar a esperança a partir da movimentação da economia criativa. O melhor, o palco reunirá talentos da música e em seu entorno haverá um retrato da culinária presente nas comunidades do Rio de Janeiro e a expectativa é que alcance 10 mil empreendedores, pequenos negócios e profissionais nas regiões selecionadas.