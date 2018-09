01:00 · 17.09.2018

Sem dúvida que os números impressionam: 94 milhões de usuários únicos/mês; mais de 6 bilhões de impressões/mês; 15 bilhões de views em vídeos; mais de 10 milhões de times formados no Cartola FC; e 20 milhões de usuários únicos no Globoplay, todos dados de julho último do Grupo Globo. Um imenso ativo, isso falando apenas do volume do digital que o Grupo possui hoje e que estão distribuídos em todas as suas empresas. São dados, informações e conhecimentos relevantes que agora estão dando origem a um novo modelo de governança justamente para gerir esses dados nas suas diversas plataformas e que podem gerar novas possibilidades para suas empresas e anunciantes.

On

Hub digital

Agência Advance apresentou semana passada o seu braço de soluções 100% digitais, com foco em performance. O hub Think Advance chega com a missão de "liderar o desenvolvimento do mercado digital na região NO e NE".

Off

Ansiedade

"Há uma correlação forte entre os que usam redes sociais e apresentam sintomas de ansiedade, depressão e isolamento". Trecho da fala do fundador do Orkut, que já está de volta com uma nova plataforma que quer priorizar a felicidade.

Curso

O Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia do Estado do Ceará, o IBAP, está em oferta com o curso de Perícia de Engenharia Judicial e Extrajudicial, nos próximos dias 19, 20 e 21 de outubro. A formação está voltada para profissionais de Engenharia ou Arquitetura que queiram atuar em perícias particulares e para bancos e seguradoras, um segmento que tem demandas crescentes.

Shoes

Marca mineira de sapatos Constance, que tem foco no público feminino com especificamente "mulheres modernas e multitarefas e que não abrem mão do conforto", apresentou tendências mundiais de calçados com a sua coleção Verão 2019. A marca foi buscar inspiração em sapatos de grifes nacionais e internacionais, além de tendências. Um desfile digital foi especialmente desenvolvido pela marca.

"Controle seu próprio destino ou alguém o fará".



Jack welch

Executivo norte-americano

166

Pessoas podem ser atendidas simultaneamente na nova loja do restaurante curitibano Madero, recém-aberto no Shopping RioMar Fortaleza. Fundado em 2005 pelo chef Junior Durski, a casa opera com dois modelos de negócio: Steak House (casual dining) e Container (fast casual). A marca é reconhecida por produzir e servir cheeseburgers gourmet, o carro-chefe da marca.

5mil

Clientes fidelizados na carteira da Bellor, marca de jóias que recentemente mudou de nome, antes Cleide Joias, e que agora conta com um "acervo completo de joias exclusivas, design próprio e atendimento personalizado". Atualmente com duas lojas nos Shoppings Del Paseo e RioMar, a marca vem investindo no desenvolvimento de peças exclusivas e assinadas.

Após anunciar a nova linha de televisores QLED durante evento realizado em São Paulo, em junho deste ano, a Samsung divulga o início das vendas dos produtos no Brasil. Com os novos modelos, a marca reforça seu propósito de oferecer "uma experiência completamente diferenciada em entretenimento, fazendo da TV um item especial na casa do consumidor, até quando a QLED está desligada". São recursos como o Modo Ambiente, Única Conexão Invisível, Qualidade de Imagem Impressionante e a automação e integração com a Internet das Coisas. Os preços variam entre R$ 4.999 a R$ 41.499.