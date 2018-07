01:00 · 09.07.2018

O mundo corporativo adora produzir ´pérolas´ e jargões para consumo próprio e para alimentar um verdadeiro ecossistema, enorme, que os absorve e trata de perpetuá-los, na ausência de conhecimento mais aprofundado. Incontáveis deles já surgiram e também já partiram, cada um deixando um legado e vários aprendizados. Fruto de fases, questões e dilemas internos, surgem no discurso dos principais executivos que estão protagonizando a cena ou mesmo na fala institucional de grandes organizações. O pensar fora da caixa, por exemplo, é, rico em significado conceitual, mas esbarra diretamente nos modelos organizacionais, que define organogramas, processos e fluxos "em caixinhas".

On

Bombeiros

Fantástica a iniciativa que recebeu crianças, no último sábado, para visitar e conhecer os bastidores de uma instituição como o Corpo de Bombeiros, que carrega uma mística e que tem muita história para contar. O grupo de crianças e adolescentes, autistas, certamente foi positivamente impactado.

Off

E-mails expostos

O assunto já não é novo, mas vire e mexe volta a preocupar. O Wall Street Journal fez alarde sobre os riscos que estamos expostos, diariamente, com relação ao acesso ao e-mail privado em contas como a do Google, por parte de empresas as quais concedemos inocente permissão para acesso aos dados.

Pixels

A escola de Design e Tecnologia Pixels, considerada a maior do País, lança oficialmente nos próximos dias 13 e 14, em suas unidades do bairro de Fátima e Parquelândia em Fortaleza, a campanha que vai levar um aluno da escola para a Disney. Na pauta do dia, a apresentação do regulamento da campanha e novidades de tecnologia, jogos e robótica.

Em ação

Instituto Aço Cearense, em parceria com a Secretaria de Saúde de Caucaia, Secretaria de Desenvolvimento Social, Sesc Fortaleza, Instituto Embeleze, Associação dos Cegos e Grupo de Voluntários da Associação Escola de Campeões (AEC), realizou um sábado de ações com alcance social no município de Caucaia. O Instituto, mantido pela Aço Cearense. Vem levando a sério seu papel social.

"Os únicos interessados em mudar o mundo são os pessimistas. Os otimistas estão encantados com o que há".

José Saramago

Escritor portugúês (1922-2010)

7,9 bilhões de reais

Esse é o número que foi encontrado pela organização Outdoor Social relativo ao potencial de consumo de material de construção no Brasil pelas classes C e D. Os dados são referentes aos investimentos das famílias em reformas de imóveis e manutenção do lar, e trazem um aumento de 6,3% se comparado a 2017.

18 sabores de gelatos estão no menu da Yozzen Gelato & Café, que agregou o diferencial, durante o período da Copa do Mundo, e oferece entrega gratuita para clientes que pedem via aplicativo iFood. A marca é tida como a única gelateria saudável presente no aplicativo, com a oferta de sorvetes 100% naturais.



Veio do escritório sul-africano da lendária e gigante da publicidade Ogilvy, aliás um dos nada badalados por não movimentar contas com investimentos tão expressivos, uma campanha que ganhou o mundo e que foi considerada com um tom até "profético" para o futebol brasileiro, por trazer uma cena em que o jogador cai e sai rolando estádio abaixo. Divertidíssima, a campanha, criada para a rede KFC mostra "o que as pessoas são capazes de fazer para comer um hambúrguer da rede". Já viralizou, deu origem a muitos memes e mostrou que não é alto investimento que garante o sucesso de uma campanha.