00:00 · 18.12.2017

Quem lembra do que era a brasileira Natura alguns anos atrás, quando a companhia tinha foco apenas na venda direta de seus produtos e que, verdade seja dita, sempre teve muita qualidade, mesmo assim certamente não imaginava a dimensão que essa companhia tomaria nos dias de hoje. A aquisição da britânica The Body Shop, por 1 bilhão de euros, foi um daqueles momentos brilhantes em que a criatura engole seu melhor benchmark, literalmente. Outras aquisições fortaleceram a presença global da empresa e hoje o desafio é gerir sua presença em 70 países, enquanto escreve um Business Plan autoral que surpreende e que parece estrategicamente definido em preciosos detalhes.

On

Noel

Foi com uma ação especial de live marketing que o Papai Noel foi recebido esse ano no Via Sul Shopping. A ação tem a característica de promover a experiência do momento e fortalecer o contato com a marca de forma única e diferenciada. A Making Soluções assinou a ação.

Off

Fardamento?

Bastante questionado, mas inovador, o projeto de lei que autoriza a colocação de logomarcas nos uniformes escolares da rede municipal de São Paulo. Com isso, a prefeitura estaria livre para fazer parcerias e, como contrapartida, ofereceria a exposição da marca.

Campanha

"É simples ser feliz". Com esse novo conceito para a campanha de Natal, o Pão de Açúcar quer retratar com a campanha o que eles consideram que sejam os "momentos que tornam a data única". O espírito da data aparece na campanha em cenas que trazem uma narrativa que mostra as atividades que as pessoas costumam fazer antes, durante e depois do Natal.

Encontro

Mulheres e Tecnologia. Esse foi o tema do encontro promovido no último sábado e que reuniu as empresas ByteGirl e a Inspira! Comunicação, além de outras profissionais convidadas, para tratar do tema tecnologia e a representação feminina dentro do mercado de marketing e tecnologia. Tema é dos mais inspiradores e tem rendido grandes debates mundo afora.

"Gerenciamento é substituir músculos por pensamentos, folclore e superstição por conhecimento e força por cooperação".

Peter Drucker

Professor e consultor

30

Anos de atuação do Grupo Mulher Cheirosa, que hoje detém as marcas Clínica de Beleza, Estética Mulher Cheirosa e Fígaro Barbearia, já é considerado um case, um empreendimento que enfrentou várias fases distintas, conseguiu crescer, virar referência e que se prepara, até 2018, para abrir mais 10 unidades.

40

Crianças carentes de 3 a 14 anos, atendidas pela Congregação dos Humildes Cervos do Senhor, de Caucaia, participaram de uma ação em que ganharam brinquedos, promovida pelo Off Outlet Fashion Fortaleza, que contou com o apoio de marcas como Tommy Hilfiger, Stalker, WLF etc.

Nova Campanha de verão da cerveja Itaipava vem no formato de episódios da microssérie "Viva 100 Verões em 1". A campanha apresenta o produto como marca proprietária do verão, e convida os consumidores a viverem com intensidade todas as possibilidades que a estação propõe, aproveitando as inúmeras experiências. Além de filmes para TV nacional, a campanha "Viva 100 Verões em 1", criada em parceria com a agëncia Y&R, também conta com ações exclusivas para o digital, projetos especiais com rádios e mídia exterior. Já o segundo filme, intitulado "Bar", reforça a "sensação de liberdade ao assumir novas atitudes", incentivando as experiências. A filmagem tem participação da Verão, interpretada por Aline Riscado.