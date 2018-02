01:00 · 26.02.2018

De que forma a internet influencia o acesso a bens e serviços culturais? E de que modo contribui para a ampliação da diversidade de conteúdos produzidos e difundidos? A partir dessas questões chave, a pesquisa TIC (Tecnologias de Informação e Cultura), realizada pelo Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.Br), e com o apoio institucional do Ministério da Cultura e da Unesco, apresentou uma série de dados de pesquisa divulgados pela Aberje. A conclusão aponta para uma maior promoção da diversidade cultural, tema que está no auge e que vem também sendo abraçado por empresas dos mais diversos segmentos e por marcas mais atentas.

On

Wireless

A marca brasileira Goldentec se prepara para apresentar ao mercado local dois produtos com a tecnologia wireless para o carregamento, de celulares compatíveis. À frente da comercialização por aqui a mutimarcas de varejo, ibyte.

Off

Party

Muitas das ativações apresentadas durante o Campus Party acabaram mostrando, pelo excesso, que as marcas andam meio perdidas querendo participar muito e a qualquer preço, esquecendo às vezes de usar o senso crítico.

Caiu

Estudo recente da empresa de pesquisa americana, Edison Research, mostrou a primeira queda em tempo de uso do Facebook, desde o lançamento da plataforma nos Estados Unidos. Fake news, aliada à saída do público mais jovem que declara preferir outras ferramentas estão entre as causas. Sem contar o desgaste com os algoritmos.

Dados

As médias e grandes empresas podem ainda nem saber, mas a grande maioria precisa ou vai precisar de um profissional de marketing digital. Grandes empresas já estão contratando a peso de ouro. Por ouro lado, surge a oportunidade para promover a formação. Como, por exemplo, a de cientista de dados, que é o profissional capaz de lidar com os dados de uma empresa.

"Se você olhar bem de perto, a maioria dos sucessos que aconteceram da noite para o dia levaram muito tempo".

Steve Jobs. Empresário americano (1955-2011)

109

Bilhões para gastar. Esse era o valor que o caixa da empresa do mega-investidor Warren Buffet tinha, em setembro do ano passado. Como a oferta que ele fez à Unilever, de 15 bilhões de dólares no final do ano, não vingou, o investidor americano, prestes a se aposentar, busca novas marcas e negócios para engordar sua lista.

11ª

Convenção Anual da Fortbrasil Administradora de Cartões de Crédito, ocorrida último final de semana, reuniu seu time, de mais de 500 pessoas, sob o tema Propósito, com a presença de convidados especiais da empresa que abordaram aspectos específicos dentro da temática do evento. Apresentação de resultados também na pauta.

Em comemoração aos seus 48 anos de fundação, último dia 31 de janeiro, a TV Verdes Mares lançou sua nova logo para marcar esta nova era da primeira afiliada cearense da Rede Globo. A nova logo da TV usa a tonalidade de gradiente do mar cearense (50% verde e 50% azul). A sereia, símbolo da marca desenhada pelo cartunista cearense Mino permanece inalterada. Ao longo dos anos, a logo passou por diversas modernizações, sem alterar a sua estrutura.