00:00 · 16.07.2018

Disciplina e planejamento são essenciais para trazer para o tático o plano estratégico da marcas. Nenhuma novidade para ninguém. Talvez o complicador, nos tempos atuais, seja manter esse aspecto principalmente no contexto digital, que exige agilidade de decisões, agilidade na produção de conteúdos e no aproveitamento de oportunidades que surgem num piscar de olhos . Os planos de longo prazo, mais reduzidos em sinal dos tempos, precisam existir e, ao mesmo tempo, deixar de existir. A Copa do Mundo 2018, por exemplo, deixou grandes lições para empresas e marcas. Em 90 minutos, vimos um festival de estratégias e táticas , mostrando que o que ganha jogo é disciplina no antes e flexibilidade no durante.

On

Fidelização

Companhias aéreas no Brasil, sofrem com um problema um tanto quanto sui generis: o baixo consumo das recompensas dos seus programas de fidelização por parte dos seus clientes. Campanhas de estímulo ao uso têm sido feitas mas o resultado ainda não é o esperado e o cliente se ressente de falta de inovação.

Off

Com (fusão)

A recente venda da divisão comercial da brasileira Embraer, até então um patrimônio nacional, para a americana Boeing, ainda tem muitas interrogações e 'confusões' em torno de detalhes importantes. Por exemplo, qual o impacto da operação para o brand equity de cada marca?

Turismo

As férias de julho costumam movimentar não só as pessoas mas também o varejo, além do setor de serviços, que fica diante de oportunidades de maior consumo tanto de serviços quanto de produtos. Nessa perspectiva, o RioMar Fortaleza está oferecendo o Tourist Service, para facilitar o acesso dos turistas ao shopping com saída de alguns hotéis da orla.

Vainkará?

Grupo Beach Park Entretenimento, que vem numa curva de expansão e crescimento com o anúncio de novos investimentos e grandes novidades, inaugurou sua nova atração último final de semana, sinalizando para o mercado nacional e global sua presença e força nesse segmento disputado e dominado por grandes e admirados players globais.

"Um líder é alguém que sabe o que quer alcançar e consegue comunicá-lo".

Margareth Thatcher

Primeira-Ministra do Reino Unido de 1979-1990

25

De julho é o dia do caminhoneiro. A categoria, que ganhou recente destaque e reconhecimento no Brasil, permeia, de forma invisível, a relação das marcas com o seu consumidor. Com esse olhar, a Cerbras criou uma campanha exclusiva para homenageá-los.

25

Anos do plano de saúde cearense HapVida, que se posiciona como "uma das maiores operadoras de saúde e odontologia do Brasil e a maior do Norte/Nordeste", merece registro a sua base de usuários hoje: mais de 3,8 milhões de beneficiários no Brasil.

Nova campanha de lançamento do perfume da Natura, Verum, criada pela agência Full Jazz, será lançada nos próximos dias e trilhou um caminho diferente e já conecta com o Dia dos Pais e traz justamente um pai fazendo "uma apaixonada declaração de amor ao filho, enquanto relembra momentos da relação dos dois". Christina Carvalho Pinto, presidente do Grupo Full Jazz, considera que "o conceito celebra não apenas o universo desse novo homem, afetivo e verdadeiro, mas também o universo da marca Natura, que tem na sinceridade das relações um de seus eixos mais valiosos". A campanha entra no ar nesta semana com TV, rádio, mobiliário urbano e digital.

Marketing@diariodonordeste.Com.Br